ЦАХАЛ заявил, что Иран имел конкретный план уничтожить Израиль
ЦАХАЛ собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.
Как пишет ЦАХАЛ, на протяжении многих лет Иран ведет прямую и косвенную кампанию террора против Израиля, разрабатывая ядерное оружие, создавая современные ракеты и боеголовки большой дальности, а также финансируя и направляя "террористических марионеток" по всему Ближнему Востоку.
"В последние годы, и особенно с началом войны, разведывательное управление ЦАХАЛа собрало и проанализировало огромное количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у режима конкретного плана уничтожения государства Израиль, который они называют "Планом уничтожения Израиля", - добавляет ЦАХАЛ.
Отмечается, что параллельно с усилиями Ирана, направленными на получение ядерного оружия, Тегеран также сосредоточился на производстве десятков тысяч ракет и дронов. В частности продвигает планы комбинированного наземного наступления на Израиль на нескольких фронтах одновременно.
"Материалы, собранные во время войны, свидетельствуют о координации между иранским режимом и лидерами ХАМАС и Хезболлы, в том числе после резни 7 октября, которая демонстрирует, как режим планирует перевооружить террористические организации. Государству Израиль не оставили выбора", - отмечает ЦАХАЛ.
Атака Израиля на Иран
В ночь на 13 июня Израиль, в рамках операции "Львиный народ", нанес авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана.
По словам президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, Тегеран "не может иметь ядерную бомбу". Впрочем, он надеется, что Иран вернется к столу переговоров.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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