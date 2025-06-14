ВСУ освободили Андреевку: Зеленский поблагодарил военных за успешную операцию на Сумщине
Украинские войска освободили Андреевку в приграничье Сумской области и продвинулись на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что сегодня, 14 июня, заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, разговор был о ситуации на фронте и об активных действиях украинских военных.
"Отдельное и очень значительное внимание Покровскому направлению и нашей Сумщине - пограничным районам нашей Сумщины. Удается выбивать российские войска оттуда. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты", - добавил он.
Заметим, что президент также заявил, что по итогам этих дней особой нашей благодарности заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка.
"Именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки. Спасибо, ребята, вам очень!", - подчеркнул Зеленский.
Фото: карты военных действий по состоянию на 13 июня 2025 года (deepstate)
Он также отметил, что также стоит отметить 425-й отдельный штурмовой полк за успешные действия на нашем Покровском направлении.
"Еще в боях в Донецкой области отличились 1-й отдельный штурмовой полк и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Большое спасибо вам! На Купянском направлении есть хорошие результаты у 3-й штурмовой. Спасибо!", - добавил он.
Кроме этого глава государства вспомнил и о Курской операции.
"Продолжаем наши активные действия на территории врага. И есть за что отметить 33-й отдельный штурмовой полк, 47-ю отдельную механизированную бригаду и 103-ю отдельную бригаду ТрО. Спасибо вам за смелость!", - подытожил глава Украины.
Ситуация на Сумском направлении
Заметим, что еще раньше сегодня президент Украины заявил, что на Сумском направлении украинские силы стабилизировали ситуацию и остановили врага.
По его словам, сегодня днем самые ожесточенные бои шли вблизи Андреевки, Кондратовки, Алексеевки, Константиновки и Юнаковки.
Напомним, что еще с 8 июня войска России усилили обстрелы Сумской области.
В то же время Зеленский сообщал, что ВСУ держат оборону в Сумской области и немного оттеснили оккупантов.
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