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Украина и РФ провели четвертый обмен пленными за неделю: кого вернули

Украина, Суббота 14 июня 2025 14:50
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Украина и РФ провели четвертый обмен пленными за неделю: кого вернули Фото: Украина провела еще один обмен пленными с РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Россия в субботу, 14 июня, провели новый обмен пленными. Это уже четвертый обмен за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Как отметил глава государства, среди освобожденных много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Фото: Украина провела еще один обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)

В Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернули военных, имеющих ранения и проблемы со здоровьем. Значительная часть освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

Большинство освобожденных сегодня воинов - офицеры. Также часть освобожденных - моложе 25 лет.

Домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

Фото: домой возвращаются раненые и тяжелобольные защитники (t.me/Koord_shtab)

Как сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, самому старшему из возвращенных воинов - 63 года, самому молодому - 21 год. Среди освобожденных есть те, которые считались пропавшими без вести.

Обмен пленными между Украиной и РФ

В Стамбуле во время второго раунда переговоров Украина и РФ договорились о масштабном обмене пленными. Стороны согласовали обмен раненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет.

Первый этап большого обмена состоялся 9 июня. Также обмены происходили 10 и 12 июня.

Кроме того, Украина и РФ договорились об обмене телами погибших в формате "6000 на 6000". Возвращение тел состоялось 11 и 13 июня, а также сегодня, 14 июня. Всего в Украину вернули уже более 3600 тел погибших.

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