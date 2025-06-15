Израиль атаковал в Иране 170 целей: уничтожены стратегические объекты
Израильские ракеты попали по стратегическим объектам в Иране. Ударам подверглись заводы, связанные с оборонной и энергетической инфраструктурой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Sky News.
Израиль заявил о масштабной операции против Ирана, в рамках которой было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой страны.
Представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи заявил, что в операции приняли участие около 50 истребителей.
Удары были нанесены по более чем 720 объектам, которые входят в систему обороны Ирана или имеют отношение к его ядерной программе.
Израильские истребители, по информации из открытых источников СМИ, пролетали над Тегераном в ночное время. В соцсетях появились сообщения о взрывах и авиаактивности.
В то же время иранская сторона заявила, что большинство погибших в результате атак - гражданские, в том числе женщины и дети. Точное количество жертв пока не обнародовано.
Кроме того, Израиль объявил эвакуацию жителей в районах, расположенных вблизи иранских объектов, которые могут стать ответными целями.
Отдельно стало известно об ударах по объектам, связанным с Министерством обороны Ирана. В частности, речь идет о центре в городе Исфахан - детали повреждений уточняются.
Также зафиксировано попадание по заводу Shiraz Electronics в городе Шираз, который производит радары и электронику для военных. По данным CNN, объект был уничтожен.
Всего, по данным армии обороны Израиля, с пятницы нанесено около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.
Война Ирана с Израилем
Из-за провала переговоров по ядерной программе США и Ирана, на Ближнем Востоке вспыхнула новая война.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля ударила по ядерным и военным объектам Ирана.
Были атакованы более 100 целей, а в результате ударов по Тегерану были ликвидированы 20 иранских высокопоставленных командиров и несколько ученых, причастных к разработке страной ядерного оружия.
В ответ, Иран выпустил по Израилю 150 баллистических ракет. В Тель-Авиве и других городах были зафиксированы многочисленные разрушения и пострадали десятки людей.
За последние двое суток военные двух стран обменялись несколькими волнами ракетных ударов.
Вечером в субботу, 14 июня, Иран снова массированно обстрелял баллистическими ракетами Израиль.
В результате обстрела, пострадал израильский город Хайфа.
В контексте боевых действий, США отменили переговоры по новой ядерной сделке с Ираном.
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