Израиль нанес удар по Ирану: первые подробности

Как пишут СМИ, израильские ВВС нанесли удар по Ирану в ночь на 13 июня. В сети сообщают о взрывах в Тегеране и работе ПВО.



Израильские и западные СМИ со ссылкой на источники отмечают, США не участвуют в операции и не оказывают помощи в атаке на Иран.

Израиль подтвердил

Израильская армия подтвердила атаку на ядерные объекты Ирана. Операция получила название "Нация львов".

По словам военных, израильские ВВС наносят удары по десяткам объектов по всему Ирану, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

Израильские силы заявляют, что Иран имеет достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней изготовить несколько бомб, и что необходимо было принять меры против этой "неизбежной угрозы".

Чрезвычайное положение в Израиле

Министр обороны Израиль Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране из-за возможного ответа Ирана. Он сообщил, что подписал "специальный приказ, согласно которому на тыловую территорию по всему Израилю накладывается особый режим чрезвычайной ситуации".

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Израиля и его гражданского населения", - цитируют министра израильские СМИ.

В сети пишут, что по всему Израилю завыли сирены.

Тем временем армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запретила образовательные мероприятия, собрания и призвала работников не посещать рабочие места, за исключением важнейших секторов.

Командование тыловых войск ЦАХАЛа предупредило, что Израиль в ближайшие часы может столкнуться со "значительным ударом с востока". По словам военных, это могут быть "тяжелые ракеты", которые могут достичь любой точки страны.

Израиль закрыл воздушное пространство. Иран тем временем приостанавливает все рейсы в главном аэропорту Имама Хомейни вблизи Тегерана.

Нетаньяху созывает заседание

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созывает заседание кабинета министров безопасности после авиаударов по Ирану.