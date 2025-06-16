Конфлікт Ізраїля з Іраном та обмін полоненими між Україною та РФ: новини за вихідні

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю розповів, що рішення щодо цієї операції було ухвалене ще у листопаді 2024 року, однак його реалізацію відклали через політичну ситуацію.

За словами ізраїльських посадовців, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців.

Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідувальної інформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.

Детальніше про атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Станом на вчора, 15 червня, Ізраїль заявив, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану, загалом за час операції завдано близько 250 ударів по 720 цілях.

Іран тим часом почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, відомо, що внаслідок обстрілу Ізраїля загинуло 12 осіб, і ще 385 госпіталізовано з травмами.

Українці загинули в Ізраїлі після ударів Ірану

Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Ще під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія погодили новий масштабний обмін полоненими. Сторони домовилися про повернення:

поранених,

тяжкохворих,

полонених віком 18-25 років.

Обміни полоненими відбулися 9, 10 і 12 червня, а в суботу, 14 червня. Серед звільнених - воїни, які перебували в полоні з 2022 року, зокрема оборонці Маріуполя, а також офіцери.

Також у Стамбулі Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих за формулою "6000 на 6000". Репатріаційні заходи проходили 11, 13 та 15 червня. Зокрема вчора в Україну повернули тіла 1200 загиблих.

Переговори про угоду між Іраном та США скасували

В суботу надвечір міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступає посередником у переговорах між США та Іраном заявив, що переговори між Іраном і США, які мали відбутися в оманській столиці цієї неділі - скасовані.

"Переговори між Іраном і США, які мали відбутися в Маскаті цієї неділі, тепер не відбудуться. Але дипломатія і діалог залишаються єдиним шляхом до тривалого миру", - зауважив він.

ЗСУ звільнили Андріївку

Українські війська звільнили Андріївку в прикордонні Сумської області та просунулись на Покровському напрямку.

Президент заявив, що за підсумками останніх днів на особливу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку.

"Саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини та звільнення, зокрема, Андріївки. Дякую, хлопці, вам дуже!", - наголосив Зеленський.

Розвідка Британії розкрила втрати військових КНДР на фронті в Україні

За останніми даними британської розвідки, війська Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), найімовірніше, понесли понад 6 тисячні втрати у наступальних бойових операціях проти українських військ у Курській області Росії.