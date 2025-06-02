Солдаты до 25 лет и 6000 тел погибших: Умеров раскрыл детали нового обмена с РФ

Украина настаивает на освобождении Россией всех пленных и возвращении похищенных детей. Состоялись новые договоренности с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров после завершения переговоров в Стамбуле.

"Мы настаиваем на освобождении всех пленных и возвращении похищенных детей. В вопросе освобождения военнопленных мы договорились сосредоточиться на конкретных категориях, а не на цифрах", - сказал Умеров.

По его словам, сейчас Украина и Россия договорились об обмене всех на всех тяжело раненых и тяжело больных военнопленных.

"Вторая категория - это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет. Всех на всех. Также мы договорились о возвращении тел 6 тысяч на 6 тысяч погибших солдат", - заявил министр.

В то же время заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что сейчас Украина и Россия достигли нового прогресса.

"Это так называемая формула всех на всех. Сегодня мы согласовали две категории, которые будут подлежать возвращению на родину. Мы согласовали механизмы, мы определили предварительные сроки именно этого обмена. И теперь нас ждет тяжелая работа, потому что необходимо будет сделать много верификаций, определить все категории, никого не потерять, не забыть. Поэтому мы продолжим нашу работу и мы будем иметь успех", - сказал он.

Напомним, незадолго до этого президент Владимир Зеленский сообщил, что делегации Украины и Российской Федерации во время встречи в Стамбуле 2 июня договорились о новом обмене военнопленными.

А глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина передала представителям России список украинских детей, которых необходимо вернуть.

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

Во время первого раунда переговоров в Турции 16 мая украинская и российская делегации достигли договоренности о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Тогда процесс обмена происходил поэтапно в течение нескольких дней.

Он стартовал в пятницу, 23 мая - тогда из российского плена было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских. Среди освобожденных - представители ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил теробороны и пограничной службы.

24 мая Украина вернула 307 военных, среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

А 25 мая из российского плена вернулись еще 303 украинца. В частности освободили 70 воинов, которые обороняли Мариуполь.