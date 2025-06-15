Переговоры по ядерной сделке между США и Ираном отменены

Запланированные на сегодня переговоры о ядерной сделке между Ираном и США не состоятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Омана, который выступает посредником в переговорах, Бадр аль-Бусаиди.

"Переговоры между Ираном и США, которые должны были состояться в Маскате в это воскресенье, теперь не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к длительному миру", - отметил он.

По словам аль-Бусаиди, переговоры между Ираном и США, которые должны были состояться в оманской столице в это воскресенье - отменены.

Ядерное соглашение США и Ирана

Напомним, что в этом году США и Иран начали серию переговоров о статусе иранской программы обогащения урана.

В начале мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.

США также угрожали, что могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.

В Иране же заявили, что готовы подписать ядерное соглашение в обмен на отмену экономических санкций. Но Тегеран отметил, что не откажется от "ядерных прав".

Заметим, что на днях Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если не будет соглашения.

Стоит отметить, что данное заявление американского президента прозвучало на фоне масштабной атаки Израиля на Иран, ведь в ночь на 13 июня авиация Израиля, в рамках операции "Львиный народ", нанесла ряд ударов по военным и ядерным объектам Ирана.

Подробнее о ночной атаке, можно узнать в материале РБК-Украина.

Добавим, что в пятницу Трамп хвастался, что после ударов Израиля, иранцы якобы сами начали ему звонить.

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