Израиль атаковал ядерные объекты Ирана: какие последствия и ответит ли Тегеран

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Власти Тегерана уже пообещали ответ, а Израиль готовится к атакам.

Все, что известно об атаке Израиля на Иран - в материале РБК-Украина.

Подробности атаки

Западные и израильские СМИ сообщили о начале операции армии обороны Израиля около 3:00 13 июня (по киевскому времени). Позже ЦАХАЛ подтвердил авиаудары по Ирану.

Цель операции Израиля - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. ЦАХАЛ заявил, что Иран приблизился к производству ядерного оружия и имел достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней изготовить несколько бомб.

Что известно об операции:

Операция Израиля получила название "Львиный народ".

Под ударом был Тегеран и другие иранские города, в частности Натанз, Хоррамабад и Хамедан.

Атакован один из ключевых ядерных объектов Ирана.

По словам израильского премьера Нетаньяху, операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.

По сообщениям СМИ, ВВС Израиля осуществили несколько волн ударов, некоторые издания пишут о пяти волнах.

По данным издания Axios, израильская разведка "Моссад" параллельно с авиаударами провела тайные диверсии в Иране. Эти операции были направлены против иранских систем противовоздушной обороны и ракет большого радиуса действия.



Чрезвычайное положение в Израиле

После начала операции в Израиле объявили чрезвычайное положение из-за угрозы ударов со стороны Ирана и закрыли воздушное пространство.

В стране закрыли школы и предприятия, запретили массовые собрания.

Армия предупреждает, что Иран может нанести ракетную атаку или ударить дронами в ответ. Командование тыловых войск ЦАХАЛа предупредило, что Израиль в ближайшие часы может столкнуться со "значительным ударом с востока".

Глава Генштаба Израиля сообщил о мобилизации десятков тысяч резервистов.

США не причастны

Государственный секретарь Марко Рубио после начала атаки заявил, что Вашингтон не участвовал в операции и не помогал Израилю.

По его словам, Израиль проинформировал США об операции. Но Рубио призвал Иран воздержаться от ударов по американским силам в регионе.

Президент США Дональд Трамп созывает заседание Совета национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома в пятницу в 11:00 (18:00 по киевскому времени). Ожидалось, что на встрече будет обсуждаться реакция США на события, развивающиеся на Ближнем Востоке.

Каковы последствия атаки

Как отмечали в Израиле, главными целями атаки были ядерные объекты Ирана. Взрывы раздавались в ряде городов, в том числе и в Тегеране.

Государственное иранские СМИ заявило, что ключевой объект обогащения урана в городе Натанз был несколько раз атакован. Там возник пожар, возле объекта наблюдается черный дым.



Также сообщалось о "прилетах" на ракетной базе в Пираншахре. Там слышали взрывы детонаций.



Кроме того, Израиль, вероятно, ликвидировал высшее военное руководство Ирана. Во время авиаудара погиб главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами. Также сообщалось о ликвидации командующего армии Ирана Мохаммада Багери, других членов генерального штаба и высокопоставленных ученых-ядерщиков.

Однако иранское информационное агентство IRNA опровергло сообщения СМИ о гибели Мохаммада Багери.

Фото: последствия ударов по Ирану (иранские СМИ)

Ответит ли Иран в ответ?

Представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран готовится к "решительным ответным действиям". По его словам, удары Израиля поразили дома высокопоставленных чиновников и командиров армии, часть из которых погибла.

В то же время Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу" и должен ожидать "сурового наказания".

В Иране обвиняют не только Израиль, но и США и угрожают странам "жестоким ответом".