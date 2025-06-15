Разведка Британии раскрыла потери военных КНДР на фронте в Украине: счет на тысячи

Боевые действия в Курской области привели к потерям более 6000 военных КНДР, которые воюют на стороне Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

По последним данным британской разведки, войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), скорее всего, понесли более 6 тысяч потерь в наступательных боевых операциях против украинских войск в Курской области России.

Отметим, что, согласно этим данным, общее количество потерь составляет более половины от примерно 11000 военнослужащих КНДР, которые изначально были развернуты в Курской области.

Согласно открытым источникам, КНДР впоследствии развернула ограниченное количество дополнительных войск в Курске. Значительные потери в КНДР почти наверняка были связаны преимущественно с масштабными нападениями с высоким уровнем истощения пехотинцев.

Как сообщила разведка, 4 июня 2025 года секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил КНДР для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это стало его второй встречей с северокорейским лидером менее чем за три месяца.

Шойгу, по мнению разведки Британии, был ключевым собеседником с КНДР относительно поддержки Северной Кореей незаконного вторжения России в Украину