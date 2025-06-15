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Зеленский об обстреле Кременчуга: плевок Путина как раз после разговора с Трампом

Воскресенье 15 июня 2025 23:01
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Зеленский об обстреле Кременчуга: плевок Путина как раз после разговора с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США просили Украину не бить по российской энергетике, после чего РФ комбинированно атаковала украинскую энергетику в Кременчуге.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Сегодня наши спасатели боролись с последствиями российского удара по Полтавщине, по Кременчугу. Это был комбинированный удар, абсолютно подло продуманный именно против нашей гражданской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры", - отметил президент.

Он уточнил, что враг применил для ударов крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Также были дроны типа "Шахеж", что усложнить защиту для ПВО Украины.

Как проинформировал президент, значительное количество вражеских целей удалось сбить. Пострадавших в результате атаки нет, однако есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Зеленский отметил, что такой шаг РФ является "плевком" после того, что было сделано, чтобы остановить войну.

"Это - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам", - говорит президент.

Глава государства также отметил, что это происходит в тот момент, когда сам глава Кремля Владимир Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то "помочь" своим сообщникам в Тегеране.

Резюмируя Зеленский добавил, что Украина ежедневно теряет людей, а эта война могла бы давно закончиться, если бы мир реагировал на РФ принципиально и "не покупался на российские манипуляции и ложь".

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