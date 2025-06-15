РФ атаковала Полтавскую область ракетами и дронами: под ударом энергетика

Россияне в ночь на 15 июня массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. ПВО сбила большинство целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута в Telegram.

В Кременчугской громаде под удар РФ попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также были повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС.

В Чутовской громаде из-за падения обломков дронов повреждены жилые дома и автомобили.

По данным Полтавской ОВА, обошлось без пострадавших.