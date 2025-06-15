В Израиле из-за атак Ирана погибли 12 человек, почти 400 пострадавших

В Израиле за сутки погибли 12 человек в результате атак. Почти 400 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Количество погибших в Израиле возросло до 15, из которых 12 человек погибли только за последние сутки.

Министерство здравоохранения страны по состоянию на 9 утра сообщило, 385 человек были госпитализированы с травмами в течение ночи.

Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 40 в состоянии средней тяжести.

Большинство 298 человек получили легкие ранения. У 14 госпитализированных зафиксированы проявления сильной тревоги.

Ранее власти подтвердили гибель трех человек в результате атак Ирана.