В Израиле из-за атак Ирана погибли 12 человек, почти 400 пострадавших
В Израиле за сутки погибли 12 человек в результате атак. Почти 400 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Количество погибших в Израиле возросло до 15, из которых 12 человек погибли только за последние сутки.
Министерство здравоохранения страны по состоянию на 9 утра сообщило, 385 человек были госпитализированы с травмами в течение ночи.
Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 40 в состоянии средней тяжести.
Большинство 298 человек получили легкие ранения. У 14 госпитализированных зафиксированы проявления сильной тревоги.
Ранее власти подтвердили гибель трех человек в результате атак Ирана.
Ночной обстрел Израиля
В ночь на 15 июня, Иран обстрелял дронами и баллистическими ракетами центральные и северные районы Израиля. Наибольшие разрушения в результате атаки понесли города Бат-Ям, Тамра и Реховот.
Вечером в субботу, 14 июня, Иран обстрелял баллистическими ракетами Израиль. Пострадали районы города Хайфа.
Иранские военные атаковали Израиль тремя новейшими ракетами.
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