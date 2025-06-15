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В Израиле из-за атак Ирана погибли 12 человек, почти 400 пострадавших

Воскресенье 15 июня 2025 13:25
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В Израиле из-за атак Ирана погибли 12 человек, почти 400 пострадавших Фото: в результате атаки Ирана в Израиле пострадали много людей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Израиле за сутки погибли 12 человек в результате атак. Почти 400 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Количество погибших в Израиле возросло до 15, из которых 12 человек погибли только за последние сутки.

Министерство здравоохранения страны по состоянию на 9 утра сообщило, 385 человек были госпитализированы с травмами в течение ночи.

Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 40 в состоянии средней тяжести.

Большинство 298 человек получили легкие ранения. У 14 госпитализированных зафиксированы проявления сильной тревоги.

Ранее власти подтвердили гибель трех человек в результате атак Ирана.

Ночной обстрел Израиля

В ночь на 15 июня, Иран обстрелял дронами и баллистическими ракетами центральные и северные районы Израиля. Наибольшие разрушения в результате атаки понесли города Бат-Ям, Тамра и Реховот.

Вечером в субботу, 14 июня, Иран обстрелял баллистическими ракетами Израиль. Пострадали районы города Хайфа.

Иранские военные атаковали Израиль тремя новейшими ракетами.

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