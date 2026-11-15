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Как подготовиться к длительным отключениям света, воды и отопления в Украине: советы медиков

08:12 15.11.2026 Вс
9 мин
aimg Ирина Костенко
Как подготовиться к длительным отключениям света, воды и отопления в Украине: советы медиков Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Длительные отключения света, воды и отопления меняют не только привычный быт украинцев. Они могут влиять также на физическое и психологическое здоровье, поэтому базовые рекомендации медиков следует знать каждому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Департамента здравоохранения города Киева в Facebook.

Дополнительные риски во время отключений

Украинцам напомнили, что длительные отключения электроэнергии могут влиять не только на привычный быт, но и на физическое и психологическое здоровье.

Дополнительные риски, по словам специалистов, создают:

  • нарушение сна;
  • переохлаждение;
  • обезвоживание;
  • неправильное хранение продуктов;
  • неправильное хранение лекарств;
  • использование опасных источников обогрева

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Кто из украинцев - в "группе риска"

В "группе риска" во время длительных отключений - электроэнергии, воды или отопления - находятся:

  • дети;
  • люди старшего возраста;
  • беременные;
  • пациенты с хроническими болезнями.

Этим категориям людей важно уделить особое внимание - заранее позаботиться обо всех необходимых условиях и поддержке близких.

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Как снизить риски во время отключений

Учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине во время войны, в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) поделились 10 "базовыми" рекомендациями, которые помогут обезопасить себя и близких:

  • подготовиться к длительным обесточениям;
  • избежать распространенных опасностей;
  • уберечь здоровье.

"Заблаговременная подготовка, соблюдение простых правил безопасности и внимательность к самочувствию помогут пережить длительные отключения электроэнергии с меньшими рисками для себя и близких", - подчеркнули специалисты.

В целом медики советуют:

  • заранее позаботиться о базовых потребностях - проверить домашнюю аптечку, подготовить запасы воды и продуктов;
  • составить план действий - для всей семьи.

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1 совет - подготовить запас необходимых лекарств

Первый совет на случай отключений - подготовить запас необходимых лекарств:

  • пересмотреть домашнюю аптечку;
  • проверить сроки годности препаратов;
  • убедиться в наличии лекарства, которое необходимо принимать постоянно.

"Особенно это важно для людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и другими хроническими состояниями", - напомнили украинцам.

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2 совет - позаботиться о запасе питьевой воды

Отсутствие электроэнергии может повлиять на работу насосного оборудования и водоснабжения.

Поэтому важно иметь дома запас воды:

  • для питья;
  • для приготовления пищи;
  • для гигиены.

"Особенно внимательными нужно быть к маленьким детям и пожилым людям, которые могут не всегда вовремя сообщить о жажде", - подчеркнули медики.

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3 совет - продумать питание без холодильника

Продукты в холодильнике, который не работает длительное время, могут быстро терять безопасность.

Учитывая это, украинцам стоит заранее сформировать запас еды, не требующей специальных условий хранения.

Для такого домашнего запаса подойдут:

  • крупы, макаронные изделия;
  • консервы промышленного производства;
  • орехи, сухофрукты;
  • хлебцы и сухое печенье;
  • продукты длительного хранения в герметичной упаковке;
  • детское питание в соответствии с возрастом и потребностями ребенка.

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4 совет - сохранять тепло и избегать переохлаждения

Длительное отсутствие электроэнергии и отопления в холодное время года может привести к переохлаждению (особенно у детей, людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями).

Для того чтобы сохранить тепло, специалисты рекомендуют:

  • одеваться "несколькими слоями" (лучше использовать несколько легких вещей, чем один толстый свитер);
  • одевать теплые носки, домашнюю обувь и головной убор (если в помещении холодно);
  • использовать одеяла, спальники и термобелье;
  • по возможности - сосредоточить пребывание людей в одной комнате (которую легче сохранять теплой);
  • утеплить окна и двери, использовать плотные шторы;
  • не забывать о легкой физической активности (которая помогает поддерживать теплообмен).

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Если человек переохладился, необходимо:

  • переместить его в теплое место;
  • снять с него мокрую одежду (если таковая имеется);
  • укутать сухими одеялами.

Нельзя при этом:

  • растирать конечности;
  • использовать горячую ванную;
  • прикладывать непосредственно к коже горячие предметы.

"При подозрении на тяжелое переохлаждение необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь", - констатировали в пресс-службе Департамента.

5 совет - не использовать в помещениях генераторы и горелки

Особенно опасным, по словам специалистов, является неправильное использование альтернативных источников питания и обогрева.

Причиной пожара и отравления угарным газом могут стать:

  • генераторы;
  • газовые горелки;
  • туристические плитки;
  • мангалы.

"Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому человек может не заметить его накопления в помещении", - напомнили украинцам.

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Если есть подозрение на отравление, необходимо:

  • немедленно выйти на свежий воздух;
  • вызвать помощь по номеру 103 или 112;
  • не возвращаться в помещение до подтверждения его безопасности соответствующими службами.

Как подготовиться к длительным отключениям света, воды и отопления в Украине: советы медиков10 советов врачей на случай длительных отключений (инфографика: facebook.com/doz.kyiv.ua)

6 совет - соблюдать режим сна и отдыха

Нарушать сон могут изменения обычного графика жизни, шум генераторов, холод и даже тревожные новости.

Недосыпание, в свою очередь, усиливает усталость, раздражительность и снижает концентрацию внимания.

Чтобы поддержать качество сна, специалисты рекомендуют:

  • стараться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время;
  • создать максимально комфортные условия для отдыха (использовать теплое одеяло, сухую одежду и удобное спальное место);
  • по возможности - проветривать комнату, не допуская чрезмерного охлаждения;
  • ограничить употребление во второй половине дня кофе, крепкого чая и энергетических напитков;
  • не использовать алкоголь как средство для засыпания;
  • ограничить просмотр новостей и использование гаджетов перед сном.

"Если проблемы со сном продолжаются долго, влияют на повседневную жизнь и сопровождаются постоянной усталостью или тревогой, следует обратиться к семейному врачу", - посоветовали эксперты.

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7 совет - поддерживать физическую активность

Длительное пребывание дома (особенно в холодном помещении) может приводить к снижению двигательной активности.

Это отрицательно влияет как на общее самочувствие, так и на работу сердечно-сосудистой системы и мышечный тонус.

При этом поддерживать двигательную активность можно даже без электроэнергии:

  • делать несложную утреннюю зарядку;
  • периодически вставать и двигаться (при длительном сидении);
  • выполнять легкие упражнения на растяжение;
  • выходить на прогулки (при благоприятных погодных условиях);
  • привлекать к подвижным играм детей.

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"Людям с хроническими заболеваниями следует согласовать уровень физической нагрузки с врачом", - посоветовали в Департаменте КГГА.

Отмечается также, что не нужно выполнять интенсивные упражнения, если человек:

  • чувствует себя плохо;
  • имеет признаки переохлаждения.

8 совет - контролировать состояние здоровья

Особенно важно контролировать состояние здоровья - при наличии хронических заболеваний.

"Важно не терять контроль над заболеваниями, требующими регулярного лечения и наблюдения", - подчеркнули медики.

Так, людям с гипертонией рекомендуют:

  • иметь под рукой исправный тонометр;
  • регулярно измерять артериальное давление (в соответствии с рекомендациями врача).

Пациентам с сахарным диабетом необходимо:

  • иметь запас назначенных препаратов, глюкометр и тест-полоски;
  • позаботиться о правильном хранении инсулина.

"Для неоткрытого инсулина обычно нужна температура +2…+8°C, однако условия хранения зависят от конкретного препарата", - напомнили украинцам.

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Людям с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями легких - важно иметь при себе назначенные ингаляторы.

Пациентам, зависящим от электромедицинского оборудования (в том числе кислородных концентраторов или аппаратов вентиляционной поддержки) - необходимо:

  • заранее позаботиться о резервном питании;
  • согласовать с врачом план действий в случае длительного отключения.

"Не откладывайте плановые консультации и не меняйте самостоятельно схему лечения из-за отсутствия электроэнергии", - отметили эксперты.

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9 совет - позаботиться о психологическом состоянии

Длительные обесточивания на фоне войны могут усиливать:

  • тревожность;
  • ощущение неопределенности;
  • эмоциональное истощение;
  • раздражительность.

"Особенно важно не игнорировать эти состояния, а находить время для восстановления", - констатировали медики.

В целом психологи рекомендуют:

  • ограничить непрерывное чтение новостей и проверять информацию в определенные интервалы времени;
  • поддерживать общение с родными, друзьями и знакомыми;
  • сохранять привычные семейные ритуалы: общие завтраки, чтения, настольные игры;
  • использовать простые дыхательные упражнения и техники расслабления;
  • планировать небольшие ежедневные дела, которые помогают чувствовать контроль над ситуацией;
  • не требовать от себя максимальной производительности в условиях постоянного стресса;
  • особое внимание уделять детям и людям старшего возраста.

"Объясняйте детям ситуацию понятными словами, поддерживайте их и помогайте сохранять чувство безопасности", - отметили специалисты.

Если же тревога, подавленное настроение, нарушения сна или чувство истощения не проходят и мешают повседневной жизни, следует обратиться к семейному врачу, психологу или психиатру.

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10 совет - иметь план связи и получения медпомощи

Последний, но не менее важный совет, - иметь план связи и получения медицинской помощи.

То есть важно заранее продумать, как связаться с родными, семейным врачом и экстренными службами:

  • сохранить в телефоне и записать важные номера телефонов на бумаге;
  • позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и резервных батарейках;
  • договориться с близкими о способе связи и месте встречи, если мобильная связь будет недоступна;
  • выяснить адрес ближайшего медицинского учреждения и маршруты к нему;
  • держать в доступном месте документы, медицинские выписки и список препаратов, которые необходимо принимать.

"Если рядом живут пожилые люди или люди с инвалидностью, договоритесь о регулярной связи с ними и помощи в случае необходимости", - посоветовали эксперты.

В заключение украинцам еще раз напомнили, что в случае неотложного состояния необходимо звонить по номерам 103 или 112.

"Не откладывайте вызов экстренной медицинской помощи из-за отсутствия электроэнергии", - подытожили в Департаменте здравоохранения города Киева.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое очереди отключений электроэнергии, какие бывают типы отключений (когда действуют графики) и где их смотреть (на каких ресурсах искать).

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключения света могут меняться в течение дня.

Читайте также, почему экстренные отключения света могут часто вводить и отменять.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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