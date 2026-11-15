Как подготовиться к длительным отключениям света, воды и отопления в Украине: советы медиков
Длительные отключения света, воды и отопления меняют не только привычный быт украинцев. Они могут влиять также на физическое и психологическое здоровье, поэтому базовые рекомендации медиков следует знать каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Департамента здравоохранения города Киева в Facebook.
Дополнительные риски во время отключений
Украинцам напомнили, что длительные отключения электроэнергии могут влиять не только на привычный быт, но и на физическое и психологическое здоровье.
Дополнительные риски, по словам специалистов, создают:
- нарушение сна;
- переохлаждение;
- обезвоживание;
- неправильное хранение продуктов;
- неправильное хранение лекарств;
- использование опасных источников обогрева
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Кто из украинцев - в "группе риска"
В "группе риска" во время длительных отключений - электроэнергии, воды или отопления - находятся:
- дети;
- люди старшего возраста;
- беременные;
- пациенты с хроническими болезнями.
Этим категориям людей важно уделить особое внимание - заранее позаботиться обо всех необходимых условиях и поддержке близких.
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Как снизить риски во время отключений
Учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине во время войны, в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) поделились 10 "базовыми" рекомендациями, которые помогут обезопасить себя и близких:
- подготовиться к длительным обесточениям;
- избежать распространенных опасностей;
- уберечь здоровье.
"Заблаговременная подготовка, соблюдение простых правил безопасности и внимательность к самочувствию помогут пережить длительные отключения электроэнергии с меньшими рисками для себя и близких", - подчеркнули специалисты.
В целом медики советуют:
- заранее позаботиться о базовых потребностях - проверить домашнюю аптечку, подготовить запасы воды и продуктов;
- составить план действий - для всей семьи.
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1 совет - подготовить запас необходимых лекарств
Первый совет на случай отключений - подготовить запас необходимых лекарств:
- пересмотреть домашнюю аптечку;
- проверить сроки годности препаратов;
- убедиться в наличии лекарства, которое необходимо принимать постоянно.
"Особенно это важно для людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и другими хроническими состояниями", - напомнили украинцам.
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2 совет - позаботиться о запасе питьевой воды
Отсутствие электроэнергии может повлиять на работу насосного оборудования и водоснабжения.
Поэтому важно иметь дома запас воды:
- для питья;
- для приготовления пищи;
- для гигиены.
"Особенно внимательными нужно быть к маленьким детям и пожилым людям, которые могут не всегда вовремя сообщить о жажде", - подчеркнули медики.
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3 совет - продумать питание без холодильника
Продукты в холодильнике, который не работает длительное время, могут быстро терять безопасность.
Учитывая это, украинцам стоит заранее сформировать запас еды, не требующей специальных условий хранения.
Для такого домашнего запаса подойдут:
- крупы, макаронные изделия;
- консервы промышленного производства;
- орехи, сухофрукты;
- хлебцы и сухое печенье;
- продукты длительного хранения в герметичной упаковке;
- детское питание в соответствии с возрастом и потребностями ребенка.
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4 совет - сохранять тепло и избегать переохлаждения
Длительное отсутствие электроэнергии и отопления в холодное время года может привести к переохлаждению (особенно у детей, людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями).
Для того чтобы сохранить тепло, специалисты рекомендуют:
- одеваться "несколькими слоями" (лучше использовать несколько легких вещей, чем один толстый свитер);
- одевать теплые носки, домашнюю обувь и головной убор (если в помещении холодно);
- использовать одеяла, спальники и термобелье;
- по возможности - сосредоточить пребывание людей в одной комнате (которую легче сохранять теплой);
- утеплить окна и двери, использовать плотные шторы;
- не забывать о легкой физической активности (которая помогает поддерживать теплообмен).
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Если человек переохладился, необходимо:
- переместить его в теплое место;
- снять с него мокрую одежду (если таковая имеется);
- укутать сухими одеялами.
Нельзя при этом:
- растирать конечности;
- использовать горячую ванную;
- прикладывать непосредственно к коже горячие предметы.
"При подозрении на тяжелое переохлаждение необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь", - констатировали в пресс-службе Департамента.
5 совет - не использовать в помещениях генераторы и горелки
Особенно опасным, по словам специалистов, является неправильное использование альтернативных источников питания и обогрева.
Причиной пожара и отравления угарным газом могут стать:
- генераторы;
- газовые горелки;
- туристические плитки;
- мангалы.
"Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому человек может не заметить его накопления в помещении", - напомнили украинцам.
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Если есть подозрение на отравление, необходимо:
- немедленно выйти на свежий воздух;
- вызвать помощь по номеру 103 или 112;
- не возвращаться в помещение до подтверждения его безопасности соответствующими службами.
10 советов врачей на случай длительных отключений (инфографика: facebook.com/doz.kyiv.ua)
6 совет - соблюдать режим сна и отдыха
Нарушать сон могут изменения обычного графика жизни, шум генераторов, холод и даже тревожные новости.
Недосыпание, в свою очередь, усиливает усталость, раздражительность и снижает концентрацию внимания.
Чтобы поддержать качество сна, специалисты рекомендуют:
- стараться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время;
- создать максимально комфортные условия для отдыха (использовать теплое одеяло, сухую одежду и удобное спальное место);
- по возможности - проветривать комнату, не допуская чрезмерного охлаждения;
- ограничить употребление во второй половине дня кофе, крепкого чая и энергетических напитков;
- не использовать алкоголь как средство для засыпания;
- ограничить просмотр новостей и использование гаджетов перед сном.
"Если проблемы со сном продолжаются долго, влияют на повседневную жизнь и сопровождаются постоянной усталостью или тревогой, следует обратиться к семейному врачу", - посоветовали эксперты.
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7 совет - поддерживать физическую активность
Длительное пребывание дома (особенно в холодном помещении) может приводить к снижению двигательной активности.
Это отрицательно влияет как на общее самочувствие, так и на работу сердечно-сосудистой системы и мышечный тонус.
При этом поддерживать двигательную активность можно даже без электроэнергии:
- делать несложную утреннюю зарядку;
- периодически вставать и двигаться (при длительном сидении);
- выполнять легкие упражнения на растяжение;
- выходить на прогулки (при благоприятных погодных условиях);
- привлекать к подвижным играм детей.
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"Людям с хроническими заболеваниями следует согласовать уровень физической нагрузки с врачом", - посоветовали в Департаменте КГГА.
Отмечается также, что не нужно выполнять интенсивные упражнения, если человек:
- чувствует себя плохо;
- имеет признаки переохлаждения.
8 совет - контролировать состояние здоровья
Особенно важно контролировать состояние здоровья - при наличии хронических заболеваний.
"Важно не терять контроль над заболеваниями, требующими регулярного лечения и наблюдения", - подчеркнули медики.
Так, людям с гипертонией рекомендуют:
- иметь под рукой исправный тонометр;
- регулярно измерять артериальное давление (в соответствии с рекомендациями врача).
Пациентам с сахарным диабетом необходимо:
- иметь запас назначенных препаратов, глюкометр и тест-полоски;
- позаботиться о правильном хранении инсулина.
"Для неоткрытого инсулина обычно нужна температура +2…+8°C, однако условия хранения зависят от конкретного препарата", - напомнили украинцам.
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Людям с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями легких - важно иметь при себе назначенные ингаляторы.
Пациентам, зависящим от электромедицинского оборудования (в том числе кислородных концентраторов или аппаратов вентиляционной поддержки) - необходимо:
- заранее позаботиться о резервном питании;
- согласовать с врачом план действий в случае длительного отключения.
"Не откладывайте плановые консультации и не меняйте самостоятельно схему лечения из-за отсутствия электроэнергии", - отметили эксперты.
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9 совет - позаботиться о психологическом состоянии
Длительные обесточивания на фоне войны могут усиливать:
- тревожность;
- ощущение неопределенности;
- эмоциональное истощение;
- раздражительность.
"Особенно важно не игнорировать эти состояния, а находить время для восстановления", - констатировали медики.
В целом психологи рекомендуют:
- ограничить непрерывное чтение новостей и проверять информацию в определенные интервалы времени;
- поддерживать общение с родными, друзьями и знакомыми;
- сохранять привычные семейные ритуалы: общие завтраки, чтения, настольные игры;
- использовать простые дыхательные упражнения и техники расслабления;
- планировать небольшие ежедневные дела, которые помогают чувствовать контроль над ситуацией;
- не требовать от себя максимальной производительности в условиях постоянного стресса;
- особое внимание уделять детям и людям старшего возраста.
"Объясняйте детям ситуацию понятными словами, поддерживайте их и помогайте сохранять чувство безопасности", - отметили специалисты.
Если же тревога, подавленное настроение, нарушения сна или чувство истощения не проходят и мешают повседневной жизни, следует обратиться к семейному врачу, психологу или психиатру.
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10 совет - иметь план связи и получения медпомощи
Последний, но не менее важный совет, - иметь план связи и получения медицинской помощи.
То есть важно заранее продумать, как связаться с родными, семейным врачом и экстренными службами:
- сохранить в телефоне и записать важные номера телефонов на бумаге;
- позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и резервных батарейках;
- договориться с близкими о способе связи и месте встречи, если мобильная связь будет недоступна;
- выяснить адрес ближайшего медицинского учреждения и маршруты к нему;
- держать в доступном месте документы, медицинские выписки и список препаратов, которые необходимо принимать.
"Если рядом живут пожилые люди или люди с инвалидностью, договоритесь о регулярной связи с ними и помощи в случае необходимости", - посоветовали эксперты.
В заключение украинцам еще раз напомнили, что в случае неотложного состояния необходимо звонить по номерам 103 или 112.
"Не откладывайте вызов экстренной медицинской помощи из-за отсутствия электроэнергии", - подытожили в Департаменте здравоохранения города Киева.
Напомним, ранее мы рассказывали, что такое очереди отключений электроэнергии, какие бывают типы отключений (когда действуют графики) и где их смотреть (на каких ресурсах искать).
Кроме того, мы объясняли, почему графики отключения света могут меняться в течение дня.
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