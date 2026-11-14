НАТО в обмен на Донбасс, архитектура безопасности и обмен: главное о переговорах от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке масштабного обмена пленными в формате "более тысячи на более тысячи", проблеме с ограничением скорости терминалов Starshield и новых переговорах о мире с участием Европы.

О чем говорил президент на встрече с журналистами - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Поддержка Дании, "нордиков" и подготовка к "Рамштайну"

Пакет от Дании: Страна выделяет пакет поддержки в 645 млн евро. В него вошли 20-мм амуниция к F-16 для сбивания реактивных "шахедов", около 200 млн евро на производство дронов, средства на копродукцию и отдельный энергетический пакет для Херсонщины. Также достигнута договоренность об обеспечении Украины 800 тысячами снарядов к F-16 на полгода.

Программа FREYJA и PURL: Со странами N5 ("нордиками") обсудили поддержку на следующий год, ПВО и продвижение антибаллистической программы FREYJA (датский радар, украинская пусковая и ракета уже готовы). В то же время программа PURL нуждается в дополнительных вкладах партнеров.

Спутниковая связь: Украина тестирует альтернативные варианты спутниковой связи совместно с Францией, Норвегией, Данией и Финляндией, также к работе присоединится Германия.

Потребности в ПВО, авиации и энергетике: На заседании "Рамштайна" на следующей неделе и встрече "Коалиции желающих" в Берлине 19 ноября Украина ожидает решения относительно ракет PAC-2 и PAC-3, истребителей F-16 (потребность в самолетах одновременно в небе в 2,5 раза превышает имеющееся количество из-за постоянной реновации бортов) и зимних энергетических пакетов для городов (Киев, Днепр, Харьков, Херсон, Запорожье – дизель, бензин, генераторы и автобусы). Отдельно Кабмин будет сотрудничать с офисом Еврокомиссии по стихийным бедствиям и катастрофам на случай блекаутов.

"Нужны энергетические пакеты, особенно для Киева, Днепра, Харькова, Херсона, Запорожья. Если придется сокращать электротранспорт, то нужен конкретный объем горючего и автобусов", - пояснил Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби, обмен пленными и участие Европы

Большой обмен: Украина поддержала предложение обмена "всех на всех". После поездки американской делегации в Москву был согласован формат обмена "более тысячи на более тысячи" - определяется точное количество (1200-1300 человек).

Европа за столом переговоров: США и Россия согласовали присоединение Европы к трехстороннему переговорному формату. До конца ноября европейские партнеры должны определить своих представителей (предположительно 3-5 человек), окончательный состав которых согласует Украина.

"В следующий раз Европа будет не в соседней комнате, а за одним столом переговоров и у нас будет общая адженда. Скорее всего, это будет 3, 4, 5 человек, представляющих Европу в целом", - отметил президент.

Энергетическое перемирие и архитектура безопасности: Россия отказывается от энергетического прекращения огня и любого другого перемирия.

"Прекращение огня не поддерживает лично Путин", – заявил Зеленский.

В то же время Зеленский предостерег от попыток пересмотреть архитектуру безопасности в Европе до завершения войны, отметив последовательность: сначала прекращение огня, окончание войны и гарантии безопасности Украины, и только потом - более широкие дискуссии.

"Похоже, что в 2021 году Путин привозил Байдену именно эту идею: перераспределение сил в Европе и мире, ослабление или вывод войск НАТО, вывод американских войск. Любые подобные изменения очень опасны", - пояснил президент.

Гарантии безопасности, НАТО и вопросы территорий

Условия для диалога с обществом: По словам президента, американские переговорщики впервые подняли вопрос выхода Украины из Донбасса в обмен на членство в НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими, а вынести на обсуждение общества он сможет только целостный пакет с конкретными гарантиями от НАТО и ЕС, финансированием сильной армии и Планом восстановления.

"Американцы задали вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?" Это было впервые. Мы обсуждаем с партнерами целостный пакет безопасности. Если Американская сторона нам это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем?", - рассказал Зеленский.

Альтернатива статьи 5: На вопрос о гарантиях, подобных статье 5 НАТО, американская сторона уточнила, что речь идет о двусторонних договоренностях без размещения американских военных в Украине. Зеленский подчеркнул, что именно полноценное членство в НАТО (поддерживаемое, в частности, Франция, Дания и "нордики") является реальной превентивной защитой.

"Закрепление нейтральности – это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", – подчеркнул он.

Ограничение Starshield на оккупированных территориях

Пятые сутки фиксируется ограничение скорости работы терминалов Starshield на временно оккупированных территориях до 161 км/ч.

В SpaceX заявляют о технических причинах, однако украинская сторона фиксирует массовый характер ограничений, что не позволяет перехватывать реактивные "шахеды" вблизи фронта до их залета на подконтрольную территорию. Минобороны, МИД и главнокомандующий ВСУ Драпатий работают над снятием этих лимитов.

"Starshield ограничен, скорость – максимум 161 км/ч на временно оккупированных территориях Украины. Если они вернулись к решению, что на территории Украины нет никаких ограничений, но на временно оккупированной территории – ограничения сохраняют, то такое их решение очень опасно. Если вы там ограничиваете, то временно оккупированные территории частично уже не признаете нашими", - считает президент.

Потери РФ в октябре и провокация в Константиновке

Рекордные потери россиян: По словам Зеленского, в октябре российская армия потеряла 54 000 военных убитыми и тяжелоранеными - это самый большой месячный показатель за все время войны.

Ситуация в Константиновке: Президент назвал российскую инициативу о якобы гуманитарной операции для гражданских в Константиновке попыткой заставить ВСУ выйти из города, который оккупанты не могут захватить полтора года, чтобы открыть путь на Краматорск и Славянск.

По данным Украины, гражданские в городе уже были эвакуированы при первой возможности, а Украина передала США список из 7-8 заблокированных сел возле Олешек, где действительно находятся мирные жители с детьми, однако РФ их проигнорировала.

"Русская история о "мирном населении" в Константиновке - это рефлексии Путина на то, что он не смог захватить Константиновку", - отметил Зеленский.

Другие заявления президента

Пленки НАБУ и "Химпром": По информации правоохранителей и антикоррупционных органов, фигуранты обсуждений (Клименко, Выговский, Поклад, Ляшко, Арахамия) не причастны к деятельности группировки "Химпром". Расследование продолжается, ожидаются кадровые изменения, а для полной ликвидации сети требуется координация со спецслужбами США и Европы.

Должность Генпрокурора: Кандидатуры на должность генерального прокурора нет, обязанности выполняет и.о. Заявления бывшего генпрокурора Руслана Кравченко о якобы преследовании президент комментировать не стал.

"У Кравченко ничего не читал. Во-первых, нет времени читать художественную литературу. Он не является уже генеральным прокурором, поэтому не слежу за его жизнью", - сказал он.

Провокации на Борщаговке: Зеленский назвал инцидент подготовленной провокацией и отметил, что правоохранительные органы должны предоставить все ответы на произошедшее.

Работа Верховной Рады: Президент призвал парламентариев без политических условий поддерживать оборонные законопроекты и финансовые решения, связанные с программой Ukraine Facility+ и сотрудничеством с МВФ.

Выборы во Франции: Украина будет работать с любым президентом, избранным гражданами Франции после завершения второй каденции Эмманюэля Макрона.