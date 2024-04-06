Атака на российские аэродромы и удары по Запорожью и Харькову: новости за 5 апреля

Война России против Украины: последние новости

ГУР и ВСУ организовали атаку на три российских аэродрома, поврежден Ту-95МС

Главное управление разведки вместе с Вооруженными силами Украины в ночь на 5 апреля организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по трем аэродромам россиян. В частности, повреждены бомбардировщики Ту-95МС.

По информации источников РБК-Украина в ГУР, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь оккупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре оккупанта и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске.

"Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, "еще не начинали", - заявил собеседник из ГУР.

СБУ атаковала аэродром Морозовск в России, минимум 6 самолетов уничтожено

СБУ вместе с военными и Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

Как отметили источники РБК-Украина, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

"Результаты совместной спецоперации поражают - уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения", - рассказал источник.

Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

Россияне нанесли удары по Запорожью

Вчера, 5 апреля, около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.

Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли четыре человека, еще более 20 - ранены.

После этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские оккупанты применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить больше людей.

Оккупанты совершили несколько волн ударов по Харькову

Вчера днем, 5 апреля, во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Город и область были атакованы россиянами КАБами. Приблизительно через час после этой атаки оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

Позже в третий раз сообщили об атаке на город.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что войска РФ умышленно наносят двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардией

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, назначил нового заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Им стал Гордейчук Владимир Иванович.

Согласно данным в МВД Украины, в октябре 2019 года Гордийчук был назначен руководителем Центрального территориального управления Нацгвардии в Днепре.

В 1996 году он окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины, а уже в 2012 получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины. Гордейчук прошел все основные командирские должности от командира взвода до командира полка.

Он выполнял задачи в зоне проведения АТО. Участвовал в зачистке городов Луганской области от незаконных вооруженных формирований, в частности, города Лисичанск.

Польские фермеры частично разблокировали один из КПП на границе с Украиной

В пункте пропуска "Хребенне-Рава-Русская", который находится на границе Украины с Польшей, вчера, 5 апреля, начали частично пропускать грузовики.

"Фермеры, ограничивающие движение транспорта во время акции протеста, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", - отметили пограничники.

В ГПСУ также просят перевозчиков учитывать эту информацию и следить за уведомлением "Укртрансбезопасности" об очередности заезда в пункт пропуска.

Зеленский посетил Черниговскую область и проверил строительство фортификаций

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, посетил Черниговскую область, где проверил строительство фортификационных сооружений.

В ходе визита Зеленскому доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.

Литва планирует закупить Украине около 3 тысяч FPV-дронов

Министерство обороны Литвы планирует выделить 2 млн евро (2,17 млн долларов) на приобретение около 3 тысяч FPV-дронов.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, Литва выделила 35 млн евро (37,93 млн долларов) на чешскую инициативу по закупке снарядов в нашей стране.

"Мы также договорились, что Литва вскоре через Министерство обороны закупит около 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году", - добавила она.

Генштаб рассказал, сколько срочников уволят в запас

Около 7 тысяч украинских военных срочной службы уволят в запас. Это произойдет к концу весны.

Согласно указу президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.

"Всего в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", - говорится в сообщении Генштаба.

Россия за несколько недель уничтожила 80% украинской тепловой генерации

Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины. Разрушены 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор - только за последние недели россияне уничтожили более 6 гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Россия продолжает избивать ракетами по энергетическим объектам, уничтожает трансформаторы, генераторы.

"К сожалению, фактически в теплогенерации уничтожили 80%", - сказал Шмыгаль.