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Оккупанты увеличили использование химоружия: за месяц почти 400 случаев

Пятница 05 апреля 2024 15:45
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Оккупанты увеличили использование химоружия: за месяц почти 400 случаев Иллюстративное фото: оккупанты увеличили использование химоружия (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты стали чаще использовать опасные химические вещества на фронте. Только за последний месяц Украина зафиксировала почти 400 таких случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ (СтратКом) в Telegram.

По информации СтратКома, использование врагом опасных химических веществ стало системным.

Оккупанты увеличили использование химоружия: за месяц почти 400 случаевФото: использование химоружия россиянами (t.me/AFUStratCom)

"Только за прошлый месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ", - отметили в СтратКоме.

При этом уточняется, что это на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.

Всего с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано 1412 случаев использования россиянами химоружия.

В то же время уже 44 страны поддержали создание спецтрибунала для РФ за военные преступления против Украины. В частности, это страны ЕС, Канада, Грузия, Британия и США.

Использование химоружия оккупантами

Напомним, российские военные уже неоднократно применяли химическое оружие против украинских защитников. Это нарушает конвенцию о запрете химического оружия.

В частности, 10 марта стало известно, что враг за сутки 15 раз применил химическое оружие на фронте.

При этом 3 марта оккупанты девять раз сбросили химическое оружие на позиции украинских защитников.

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