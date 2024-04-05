Россия повторно атаковала Харьков. В городе слышны взрывы

Российская Федерация днем пятницы, 5 апреля, нанесла еще один удар по городу Харькову. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

Взрывы в городе раздались около 16:37. В настоящее время в Харькове и по всей Украине объявлен сигнал воздушной тревоги, связанный со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К.

Обновлено в 16:50.

В городе слышна повторная серия взрывов.

Это уже второй удар россиян по Харькову за день. Перед этим российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы по области.

Российские удары по Харькову и области

Ранее сообщалось, что войска РФ в ночь на 5 апреля в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.

Отметим, что за 4 апреля РФ атаковала Харьков дважды. До этого захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Тогда во время повторного удара погибли трое спасателей, занимавшихся ликвидацией последствий предыдущего "прилета". Сейчас известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ на Харьков. Кроме того, в Харьковской области был поврежден энергообъект.

Добавим, также сегодня ночью российские захватчики совершили авиаудар по недействующему аэродрому в Коротиче, который находится в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

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