Атака на російські аеродроми та удари по Запоріжжю і Харкову: новини за 5 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

ГУР та ЗСУ організували атаку на три російські аеродроми, пошкоджено Ту-95МС

Головне управління розвідки разом зі Збройними силами України в ніч на 5 квітня організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по трьох аеродромах росіян. Зокрема, пошкоджено бомбардувальники Ту-95МС.

За інформацією джерел РБК-Україна у ГУР, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2". Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти та повністю згоріли два ворожі Су-25.

Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську.

"Ніч на 5 квітня стала однією з найчорніших для російської стратегічної авіації та авіації в цілому. Наслідки лише цієї атаки будуть відчутні для окупантів у довгостроковій перспективі. Але це не остання подібна операція, ми, як кажуть, "ще не починали", - заявив співрозмовник з ГУР.

СБУ атакувала аеродром Морозовськ у Росії, мінімум 6 літаків знищено

СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Як зазначили джерела РБК-Україна, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-27 та Су-34 - саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

"Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень", - розповіло джерело.

Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю

Вчора, 5 квітня, близько 15:10 жителі Запоріжжя почули вибухи. Це сталося під час загрози балістики у Запорізькій області.

За кілька годин у Запоріжжі знову пролунали два вибухи.

Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще понад 20 - поранені.

Після цього глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти застосовують тактику подвійних ударів по містах України з метою уразити більше людей.

Окупанти здійснили декілька хвиль ударів по Харкову

Вчора вдень, 5 квітня, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Місто та область були атаковані росіянами КАБами. Приблизно через годину після цієї атаки окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.

Пізніше втретє повідомили про атаку на місто.

Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов зазначив, що війська РФ навмисне завдають подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на ураження правоохоронців та рятувальників.

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 квітня, призначив нового заступника командувача Національної гвардії України. Ним став Гордійчук Володимир Іванович.

Згідно з даними у Facebook МВС України, у жовтні 2019 року Гордійчук був призначений керівником Центрального територіального управління Нацгвардії у Дніпрі.

У 1996 році він закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України, а вже у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України. Гордійчук пройшов всі основні командирські посади від командира взводу до командира полку.

Він виконував завдання в зоні проведення АТО. Брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема міста Лисичанськ.

Польські фермери частково розблокували один із КПП на кордоні з Україною

У пункті пропуску "Хребенне - Рава-Руська", що знаходиться на кордоні України з Польщею, вчора, 5 квітня, почали частково пропускати вантажівки.

"Фермери, які обмежують рух транспорту під час акції протесту, пропускатимуть на в'їзд до Польщі щодобово по 15 порожніх вантажівок", - зазначили прикордонники.

У ДПСУ також просять перевізників враховувати цю інформацію та стежити за повідомленням від "Укртрансбезпеки" про черговість заїзду до пункту пропуску.

Зеленський відвідав Чернігівську область та перевірив будівництво фортифікацій

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 квітня, відвідав Чернігівську область, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд.

Під час візиту Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Литва планує закупити Україні близько 3 тисяч FPV-дронів

Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро (2,17 млн доларів) на придбання близько 3 тисяч FPV-дронів.

За словами прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів нашій країні.

"Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року", - додала вона.

Генштаб розповів, скільки строковиків звільнять у запас

Близько 7 тисяч українських військових строкової служби звільнять у запас. Це відбудеться до кінця весни.

Відповідно до указу президента України №149 протягом квітня-травня у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення у запас військовослужбовців строкової військової служби.

"Усього у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Росія за кілька тижнів знищила 80% української теплової генерації

Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України. Зруйновано 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор - лише за останні тижні росіяни знищили понад 6 гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Росія продовжує бити ракетами по енергетичним об'єктам, знищує трансформатори, генератори.

"На жаль, фактично у теплогенерації знищили 80%", - сказав Шмигаль.