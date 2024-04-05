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Россия начала терять гораздо больше солдат на фоне наступления на фронте, - СМИ

Москва, Пятница 05 апреля 2024 15:42
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Россия начала терять гораздо больше солдат на фоне наступления на фронте, - СМИ Фото: потери России значительно выросли из-за наступления оккупантов на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери российской армии на фронте выросли с октября 2023 года. Причиной тому стало наступление оккупационных войск на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC.

Как пишет издание, начиная с октября 2023 года еженедельные потери российской армии начали существенно расти. Именно в это время оккупанты усилили штурмы в районе Авдеевки, октябрь считают началом российского наступления.

"Темпы прироста потерь продолжают в полтора-два раза превышать средние показатели первых 12 месяцев вторжения", - отмечает BBC.

Оппозиционные российские СМИ подтвердили поименную гибель не менее 3354 офицеров. Среди них 110 полковников, 271 подполковник и 480 майоров. Кроме того, СМИ насчитали, что на войне против Украины погибли минимум 2500 младших офицеров - от лейтенанта до капитана.

Потеря офицеров является наибольшим ударом по боеспособности российских войск. В структуре российских вооруженных сил только офицеры обучены слаженному взаимодействию с другими видами войск, в частности, с артиллерийскими подразделениями.

В общей сложности российским оппозиционным СМИ удалось подтвердить поименно более 50 тысяч российских солдат, погибших на войне против Украины. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.

Среди так называемых "элитных" российских войск наибольшие потери несут воздушно-десантные войска.

Потери российских войск

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 445 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 860 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.

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