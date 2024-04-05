Россия начала терять гораздо больше солдат на фоне наступления на фронте, - СМИ

Потери российской армии на фронте выросли с октября 2023 года. Причиной тому стало наступление оккупационных войск на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу BBC.

Как пишет издание, начиная с октября 2023 года еженедельные потери российской армии начали существенно расти. Именно в это время оккупанты усилили штурмы в районе Авдеевки, октябрь считают началом российского наступления.

"Темпы прироста потерь продолжают в полтора-два раза превышать средние показатели первых 12 месяцев вторжения", - отмечает BBC.

Оппозиционные российские СМИ подтвердили поименную гибель не менее 3354 офицеров. Среди них 110 полковников, 271 подполковник и 480 майоров. Кроме того, СМИ насчитали, что на войне против Украины погибли минимум 2500 младших офицеров - от лейтенанта до капитана.

Потеря офицеров является наибольшим ударом по боеспособности российских войск. В структуре российских вооруженных сил только офицеры обучены слаженному взаимодействию с другими видами войск, в частности, с артиллерийскими подразделениями.

В общей сложности российским оппозиционным СМИ удалось подтвердить поименно более 50 тысяч российских солдат, погибших на войне против Украины. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.

Среди так называемых "элитных" российских войск наибольшие потери несут воздушно-десантные войска.