Сырский показал, как защитники палят российскую технику на передовой (видео)
Украинские защитники уничтожают вражескую технику на фронте. Видео боевой работы показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.
На опубликованных кадрах зафиксирована боевая работа Сил обороны Украины по уничтожению вражеской техники. Сырский показал несколько эпизодов, когда нашим защитникам удалось ударить по технике врага. В результате боевой работы российская тяжелая техника сгорела.
На видео заметно, что ВСУ часто атакуют технику РФ дронами, сбрасывая боеприпасы и другие взрывные средства.
Ситуация на фронте
Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.
Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои идут в районе Купянска Харьковской области.
По данным Генштаба, нашим войскам удалось ликвидировать уже более 445 тысяч россиян.
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