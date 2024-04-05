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Сырский показал, как защитники палят российскую технику на передовой (видео)

Украина, Пятница 05 апреля 2024 08:47
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Сырский показал, как защитники палят российскую технику на передовой (видео) Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожают вражескую технику на фронте. Видео боевой работы показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована боевая работа Сил обороны Украины по уничтожению вражеской техники. Сырский показал несколько эпизодов, когда нашим защитникам удалось ударить по технике врага. В результате боевой работы российская тяжелая техника сгорела.

На видео заметно, что ВСУ часто атакуют технику РФ дронами, сбрасывая боеприпасы и другие взрывные средства.

Ситуация на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои идут в районе Купянска Харьковской области.

По данным Генштаба, нашим войскам удалось ликвидировать уже более 445 тысяч россиян.

Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.

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