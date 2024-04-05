Польские фермеры частично разблокировали один из КПП на границе с Украиной

В пункте пропуска "Хребенне - Рава-Русская", который находится на границе Украины с Польшей, сегодня, 5 апреля, начали частично пропускать грузовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ) в Telegram.

В ГПСУ просят перевозчиков учитывать эту информацию и следить за уведомлением от "Укртрансбезопасности" об очередности заезда в пункт пропуска.

"Фермеры, которые ограничивают движение транспорта во время акции протеста, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", - отмечают пограничники.

Что предшествовало

Напомним, в феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку это якобы влияет на цены на внутреннем рынке.

Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продлятся до 30 апреля.

Вчера, 4 апреля, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной, грузовики на въезд в Польшу практически не пропускают.

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