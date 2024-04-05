Зеленский прибыл в Черниговскую область и проверил строительство фортификаций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Черниговщина. Строительство фортификаций. Сроки выполнения работ и надежность – главное. Благодарен всем, кто привлечен", - подписал видео президент.

В ходе визита Зеленскому доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.

Ранее глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус показывал ход строительства защитных сооружений в области.

"Строители очень мотивированы, ведь осознают важность выполнения своей задачи на должном уровне", - рассказал он тогда.

Строительство фортификационных сооружений

Напомним, правительство Украины 19 января выделило рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой заявил, что на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже. Это добротные деревянные траншеи, также оборудованные определенными бетонными бункерами, которые еще называют "бронекапсулами".

Также президент Владимир Зеленский получил отчет от главы правительства Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. По его словам, речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

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