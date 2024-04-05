В Украине может возрасти интенсивность боев в ближайшие недели, - разведка Эстонии
В Украине на фронте, несмотря на удержание российскими оккупантами темпа оперативного продвижения и инициативы на некоторых направлениях, существенные изменения не фиксируются. Вместе с тем возможно увеличение интенсивности боевых действий в ближайшие недели.
Об этом говорится в еженедельном отчете разведывательного центра Сил обороны Эстонии, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В документе говорится, что для российских захватчиков в Украине основные операционно-тактические задачи остаются невыполненными. В настоящее время инициативу оккупанты удерживают на Луганском и Донецком направлениях.
Также указывается, что войска РФ увеличили количество механизированных подразделений из-за улучшенных погодных условий и проходимости. Кроме того, оккупанты начали реорганизацию войск на всей линии фронта в Украине.
"В ближайшие недели может увеличиться интенсивность боевых действий", - говорится в прогнозе эстонской разведки.
Удары по городам в приграничных районах
В отчете также обращается внимание на то, что российские войска продолжают террористические бомбардировки в приграничных зонах, а также наносят глубокие удары в сторону крупных населенных пунктов. Для ударов, в частности, они используют планирующие авиабомбы.
Кроме того, РФ приступила к боевому тестированию реактивной системы залпового огня (РСЗО), оснащенные УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) планирующим блоком со снарядом D-30SN. Эту систему можно использовать наземными РСЗО калибра 300 мм "Смерч" и "Торнадо-М", а также ее можно установить на истребитель-бомбардировщик СУ-34, говорится в публикации.
В эстонской разведке также рассказали, что в Украине на северном направлении российские оккупанты также продолжают террористические бомбардировки и даже диверсионную деятельность. В частности, ведется активное минирование территорий.
Ситуация на фронтах
На Луганском направлении войска РФ давят на линии Купянск - Макеевка - Северск. Оккупанты, с целью взять под контроль береговую линию реки Жеребец, продолжают наступательные действия в Макеевском направлении в районе н.п. Терны. Однако значительных успехов захватчикам добиться не удалось.
Также отмечается, что нет существенных изменений и на Авдеевском направлении. Хотя он остается главным для наступательных действий российских войск. В отчете говорится, что продвижение оккупантов к западу от Бахмута можно считать незначительным.
Кроме того, усилилось враждебное давление в сторону Временного Яра, однако без особых успехов. На западе и юго-западе от Донецка войска РФ удерживают давление и ищут слабые места в обороне ВСУ.
Захватчики ослабили давление в районе Работино Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра, говорится в отчете разведцентра Эстонии.
Разговоры о возможном новом русском наступлении
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью CBS News рассказал, что по состоянию на сегодняшний день ситуацию на фронте удалось стабилизировать после зимнего обострения. Глава государства отметил, что Россия, вероятно, готовит новое наступление, которое может произойти в конце мая или в июне.
По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в случае вражеского наступления Харьков станет для россиян "фатальным городом".
Также на днях, 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что РФ планирует на 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч военнослужащих.
Детальнее о том, что происходит на фронте и есть ли сигналы о новом наступлении РФ, - читайте в материале РБК-Украина.
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