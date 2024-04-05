В Украине может возрасти интенсивность боев в ближайшие недели, - разведка Эстонии

В Украине на фронте, несмотря на удержание российскими оккупантами темпа оперативного продвижения и инициативы на некоторых направлениях, существенные изменения не фиксируются. Вместе с тем возможно увеличение интенсивности боевых действий в ближайшие недели.

Об этом говорится в еженедельном отчете разведывательного центра Сил обороны Эстонии, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

В документе говорится, что для российских захватчиков в Украине основные операционно-тактические задачи остаются невыполненными. В настоящее время инициативу оккупанты удерживают на Луганском и Донецком направлениях.

Также указывается, что войска РФ увеличили количество механизированных подразделений из-за улучшенных погодных условий и проходимости. Кроме того, оккупанты начали реорганизацию войск на всей линии фронта в Украине.

"В ближайшие недели может увеличиться интенсивность боевых действий", - говорится в прогнозе эстонской разведки.

Удары по городам в приграничных районах

В отчете также обращается внимание на то, что российские войска продолжают террористические бомбардировки в приграничных зонах, а также наносят глубокие удары в сторону крупных населенных пунктов. Для ударов, в частности, они используют планирующие авиабомбы.

Кроме того, РФ приступила к боевому тестированию реактивной системы залпового огня (РСЗО), оснащенные УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) планирующим блоком со снарядом D-30SN. Эту систему можно использовать наземными РСЗО калибра 300 мм "Смерч" и "Торнадо-М", а также ее можно установить на истребитель-бомбардировщик СУ-34, говорится в публикации.

В эстонской разведке также рассказали, что в Украине на северном направлении российские оккупанты также продолжают террористические бомбардировки и даже диверсионную деятельность. В частности, ведется активное минирование территорий.

Ситуация на фронтах

На Луганском направлении войска РФ давят на линии Купянск - Макеевка - Северск. Оккупанты, с целью взять под контроль береговую линию реки Жеребец, продолжают наступательные действия в Макеевском направлении в районе н.п. Терны. Однако значительных успехов захватчикам добиться не удалось.

Также отмечается, что нет существенных изменений и на Авдеевском направлении. Хотя он остается главным для наступательных действий российских войск. В отчете говорится, что продвижение оккупантов к западу от Бахмута можно считать незначительным.

Кроме того, усилилось враждебное давление в сторону Временного Яра, однако без особых успехов. На западе и юго-западе от Донецка войска РФ удерживают давление и ищут слабые места в обороне ВСУ.

Захватчики ослабили давление в районе Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра, говорится в отчете разведцентра Эстонии.