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Генштаб рассказал, сколько срочников уволят в запас

Украина, Пятница 05 апреля 2024 12:22
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Генштаб рассказал, сколько срочников уволят в запас Фото: в запас планируют уволить 7 тысяч срочников в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Около 7 тысяч украинских военных срочной службы уволят в запас. Это произойдет к концу весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Согласно указу президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.

"Всего в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Демобилизация срочников

Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать только по некоторым основаниям.

В конце февраля 2024 года Верховная рада приняла закон о демобилизации военных срочной службы, а президент Владимир Зеленский подписал его.

Позже глава государства своим указом установил сроки демобилизации срочников. Их уволят в запас в апреле-мае этого года.

Как известно, демобилизация срочников в Украине официально началась.

Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - узнайте в материале РБК-Украина.

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