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Удар по Запорожью: количество погибших и раненых снова увеличилось

Запорожье, Пятница 05 апреля 2024 20:43
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Удар по Запорожью: количество погибших и раненых снова увеличилось Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество погибших в результате сегодняшней атаки армии Российской Федерации на Запорожье снова увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и Офис генерального прокурора.

Он доложил об оперативной ситуации в Запорожье по состоянию на сейчас.

По его словам, в результате обстрела погибли 4 человека. А более 20 получили травмы.

"Сейчас всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава области.

Начато расследование

Правоохранители сообщили, что было начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны

"В результате ракетной атаки частично разрушена территория одного из промышленных предприятий. Повреждены частные дома, многоэтажки, торговые объекты и автомобили, расположенные рядом", - добавили в прокуратуре.

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 5 апреля, около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.

Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

После этого глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что российские кафиры применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить больше людей. Поэтому гражданским очень важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

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