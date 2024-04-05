Удар по Запорожью: количество погибших и раненых снова увеличилось

Количество погибших в результате сегодняшней атаки армии Российской Федерации на Запорожье снова увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и Офис генерального прокурора .

Он доложил об оперативной ситуации в Запорожье по состоянию на сейчас.

По его словам, в результате обстрела погибли 4 человека. А более 20 получили травмы.

"Сейчас всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава области.

Начато расследование

Правоохранители сообщили, что было начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны

"В результате ракетной атаки частично разрушена территория одного из промышленных предприятий. Повреждены частные дома, многоэтажки, торговые объекты и автомобили, расположенные рядом", - добавили в прокуратуре.