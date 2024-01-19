ua en ru
Пт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Потери россиян под Авдеевкой значительно возросли за последние недели, - Буданов

Пятница 19 января 2024 17:08
UA EN RU
Потери россиян под Авдеевкой значительно возросли за последние недели, - Буданов Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно выросли в последнее время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Financial Times заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов прокомментировал информацию американской разведки о потерях РФ, которую обнародовали в середине декабря прошлого года. В США утверждали, что с начала штурмов в районе Авдеевки в октябре россияне потеряли на этом направлении более 13 тысяч человек, а также более 220 боевых машин.

Начальник ГУР, реагируя на такую информацию, отметил, что в последние недели эти цифры значительно возросли. При этом более детальную статистику он не раскрыл.

Неназванный западный чиновник в комментарии FT допустил, что в ноябре 2023 года россияне теряли в среднем тысячу солдат ранеными и погибшими ежедневно.

Он также уточнил, что Украина занимала "сильную оборонную позицию" вокруг Авдеевки.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты с начала октября усилили наступление в районе Авдеевки. Они пытаются окружить, а затем взять под свой контроль город.

При этом бойцы ВСУ держат оборону. Они наносят оккупантам очень большие потери в живой силе и технике.

Стоит заметить, что сегодня, 19 января, спикер Таврического направления Александр Штупун раскрыл тактику россиян в районе Авдеевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Донецкая область Главное управление разведки ГУР Кирилл Буданов
NEWS
Атака на нефтебазу и завод в России. В ГУР объяснили, какой ущерб нанесли оккупантам
Атака на нефтебазу и завод в России. В ГУР объяснили, какой ущерб нанесли оккупантам
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск