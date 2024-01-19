США сегодня трижды ударили по объектам хуситов в Йемене, - Белый дом

Соединенные Штаты Америки сегодня, 19 января, нанесли три новых удара по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Такие меры необходимы для самозащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джона Кирби.

"Сегодня утром американские силы нанесли три успешных удара с целью самообороны по целям хуситов в Йемене", - рассказал Кирби.

По его словам, за последнюю неделю США совершили всего четыре таких удара по ракетным установкам хуситов, которые разворачивают для атаки.

Кирби отметил, что целью трех сегодняшних ударов стали противокорабельные ракеты боевиков.

Координатор Совета нацбезопасности объяснил, что такие действия применяют с целью самозащиты. Удары помогают сделать безопасными международные воды.

Атаки хуситов

Напомним, в ноябре прошлого года йеменские хуситы начали атаковать суда возле побережья Йемена. Это произошло после начала войны Израиля с ХАМАС.

Такие действия хуситов начали влиять на мировую торговлю, поскольку мимо побережья Йемена проходит важный торговый путь.

Британия и США в ответ ударили ракетами по объектам хуситов в Йемене. Страны также подчеркнули, что если боевики продолжат атаки, то удары продолжатся.