Страны Балтии создадут совместную зону обороны на границе с РФ и Беларусью

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской оборонной зоны на границе России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Эстонии .

Отмечается, что министры обороны подписали сегодня в Риге соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут на своих границах оборонительную зону, состоящую из различных оборонительных объектов, целью которых является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы.

"Балтийская оборонительная зона - это тщательно продуманный и продуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. Война России в Украине показала, что, кроме техники, боеприпасов и живой силы, нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, целью оборонительных объектов является предотвращение военного конфликта в их регионе.

Это делается для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, они будут готовы к различным событиям быстрее.

Из чего будет состоять зона обороны

Концепция оборонительных объектов основывается на соглашении на саммите НАТО в Мадриде о том, что союзники должны быть защищены с первого метра, а также на новых планах региональной обороны.

Прибалтийская зона обороны по своей сути является комплексом мер предупреждения и полевой охраны, элементы которого на местности поддерживают деятельность обороняющихся оборонительных частей в опорных пунктах, чтобы пресечь, в случае необходимости, нападение частей агрессии.

Элементы будут разбросаны по ландшафту с учетом результатов анализа противника и окружающей среды, а также плана боя подразделений сил обороны.

"Прибалтика - это один район боевых действий, и поэтому оборонительные объекты строятся совместно с Латвией и Литвой", - пишет Минобороны Эстонии.

О чем еще договорились министры

В мирное время в зоне охраны не будут размещаться взрывчатые вещества и другие препятствия, будет создаваться сеть опорных пунктов и линий раздачи. Все процессы осуществляются в сотрудничестве с местными общинами и по согласованию с землевладельцами.

Министры обороны также подписали соглашение о намерениях по системам залпового огня HIMARS, целью которого является создание основы для совместного использования системы вооружения как в мирное, так и в военное время.

Чиновники обсудили помощь Украине

Министры обороны Эстонии и Латвии также подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению воздушной безопасности НАТО с авиабазы Лиелварде в Латвии, пока взлетно-посадочная полоса на авиабазе Эмари находится на ремонте.

Кроме того, министры обороны обсудили вопросы, связанные с поддержкой Украины, развитием потенциала стран Балтии и предстоящим саммитом в Вашингтоне.

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