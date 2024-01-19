ВСУ активно уничтожают бронетехнику РФ на Авдеевском направлении: карты боев ISW

Украинские войска ведут тяжелые позиционные бои на многих участках фронта. На Авдеевском направлении враг активно использует бронетехнику для поддержки пехоты, однако несет большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

18 января российские и украинские войска продолжили позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские и украинские источники заявляли, что позиционные бои продолжались вблизи Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Берестового, Макеевки, Тернов, Торского, Ямполевки, Дибровы, Серебрянского леса, Григоровки и Белогоровки.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают сосредоточивать наступательные действия на Купянском направлении на захвате Синьковки.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что на Купянском и Лиманском направлениях российские войска нанесли 54 удара с беспилотников, тогда как ранее наносили не более 30 ударов с дронов в сутки.

Бои в Донецкой области

Российские источники, включая Министерство обороны, утверждали, что войска РФ якобы захватили Веселое (к северо-востоку от Бахмута), но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 января, показывают, что российские войска недавно добились незначительного успеха в жилом районе на севере Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

18 января спикер Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо сообщил, что российские войска продолжают активизировать усилия на Бахмутском направлении.

Блогер из РФ заявил, что российские войска пытаются взять под контроль трассу О0506 Хромово – Часов Яр.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались в районе Григорьевки, Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Командующий Таврической группировкой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский 18 января заявил, что российские силы, вероятно, на Авдеевском направлении активно используют бронетехнику для поддержки и развертывания пешей пехоты, и что эта тактика привела к потере российскими войсками 41 бронетехники, в том числе 17 последние три дня.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун отметил, что российские силы обычно используют один-два танка, несколько БТРов и МТ-ЛБ (боевые гусеничные бронированные машины) для транспортировки пехоты перед быстрым уходом, а украинские силы наносят удары по этой бронетехнике.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Степного, Новокалинового и Новобахмутовки; у коксохимического завода и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки; у Северного, Первомайского и Невельского.

18 января позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Бои шли около Марьинки, Георгиевки и Красногоровки и Новомихайловки.

"Южная ось"

18 января продолжались позиционные бои в районе границы Донецко-Запорожской областей, в частности к западу от Старомайорского и к югу от Урожайного, а также к северу от Новодонецкого.

На западе Запорожской области также шли позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российские и украинские источники заявили, что столкновения были вблизи Работино, около Пятихаток, Новопрокоповки, Вербового.

18 января украинские и российские силы продолжили позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Днепра. Геолокационные кадры показывают, что украинский удар HIMARS уничтожил российскую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Каховке.