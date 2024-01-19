Россияне перебросили в Севастополь ракеты "Оникс", - АТЕШ

Партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о комплексе "Бастион-П".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение АТЕШ.

В ходе ведения разведывательной деятельности в Севастополе, агент движения сумел зафиксировать переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П", также известных, как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".

Он используется для поражения надводных кораблей разных классов и видов, а также, наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Помимо этого, «Бастион-П» является одним из основных носителей сверхзвуковых ракет "Оникс".

Партизаны "АТЕШ" выяснили, что установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде (в/ч 80365).

"Агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Информация передана Силам обороны. Ожидаем результатов", - отмечается в сообщении.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Партизаны выяснили, что во временно оккупированном Севастополе несколько недель назад затонул российский сторожевой корабль "Тарантул". Вероятно, это произошло после атаки украинских морских дронов.

Также партизаны обнарудили строительство россиянами инженерно-фортификационных сооружений для обороны Евпатории в Крыму.

Кроме того, недавно партизаны устроили вылазку на аэродром российских войск в Евпатории. Как выяснилось, его не охраняют круглосуточно.

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