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Движение в Чернигов временным автомостом закроют до мая: схема нового проезда

Чернигов, Пятница 19 января 2024 21:43
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Движение в Чернигов временным автомостом закроют до мая: схема нового проезда Фото: временный автомобильный мост в Чернигов из Киева (cg.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Движение временным автомобильным мостом в Чернигов по трассе в сторону Киева через реку Десна будет закрыто с завтрашнего дня, 20 января, и до 1 мая. Автомобилистам представили альтернативный маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Речь идет о новом проезде транспортом в Чернигов объездом в направлении Киева и Нежина.

Альтернативный маршрут движения пролегает:

  • по объездной Чернигова от Павловки до села Ягодное,
  • далее автомобили могут двигаться в сторону Киева и обратно, и в сторону Нежина соответственно.

Вот схема объезда:

Движение в Чернигов временным автомостом закроют до мая: схема нового проезда

Альтернативный маршрут (фото: t.me/miUkraune)

Нынешний временный автомобильный мост планируется закрыть для ремонтных работ в субботу, 20 января, в 12:00. Это продлится до 1 мая.

Автомобильный мост Чернигова

Напомним, мост через Десну был разрушен в результате российских авиаударов в марте 2022 года. Летом того же года движение было возобновлено благодаря понтонной переправе, а уже через год, в 2023-м - автомобили двигались по временному мосту.

Одновременно капитально восстанавливается основной мост. Ремонтные работы планируется завершить в 2024 году.

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