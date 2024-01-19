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Атаки на нефтебазу под Брянском и завод под Тамбовом - операция ГУР, - источники

Пятница 19 января 2024 09:56
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Атаки на нефтебазу под Брянском и завод под Тамбовом - операция ГУР, - источники Фото: Тамбовский пороховый завод (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Брянской области и Тамбовский пороховой завод. Обе атаки являются успешной операцией Главного управления разведки Минобороны.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Нефтебаза в Брянской области

Сегодня местные Telegram-каналы распространили кадры пожара на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области. Как сообщил собеседник РБК-Украина в спецслужбах - это следствие успешной операции Главного управления разведки Минобороны.

Отметим, что атаку на нефтебазу подтвердил и губернатор региона Александр Богомаз. Но, по его версии, российские военные "смогли подавить дрон средствами радиоэлектронной борьбы", однако при уничтожении дрон успел сбросить боеприпас на нефтебазу. В результате загорелись резервуары с горючим. Традиционно у россиян "без пострадавших".

Как видно из и видео, пожар на принадлежащей "Роснефти" нефтебазе значительный, с места поднимается огромный столб черного дыма.

Тамбовский пороховый завод

Кроме того, сегодня россияне начали жаловаться и на атаку на Тамбовский пороховый завод, расположенный в российском городе Котовске, где изготавливают порох для оружия и боеприпасов.

Источники РБК-Украина также подтвердили, что за этой атакой стоит ГУР.

Между тем местные Telegram-каналы пишут, что дрон якобы "свалился" на территорию порохового завода, в том числе на площадку возле цеха по смешиванию порохов.

Заметим, что Тамбовский пороховой завод является одним из самых крупных в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, по данным прокремлевских СМИ, предприятие увеличило производство на 34%. С января 2023 г. завод входит в состав государственной корпорации "Ростех".

Напомним, что вчера, по данным источников РБК-Украина в спецслужбах, ГУР удалось атаковать нефтебазу в Санкт-Петербурге.

В дополнение, во время налета БПЛА в Россию один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о его дворце на Валдае.

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