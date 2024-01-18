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На границе с Польшей задержали украинского бизнесмена Игоря Мазепу, - источники

Четверг 18 января 2024 20:24
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На границе с Польшей задержали украинского бизнесмена Игоря Мазепу, - источники Фото: украинский бизнесмен Игорь Мазепа (facebook.com/Ig.Mazepa)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа, который является главой инвестиционной компании Concorde Capital, был задержал на границе с Польшей.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По их данным, бизнесмена задержали во время попытки выехать за границу - это произошло на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" сегодня, 18 января, в 15:00.

Источники рассказали, что Государственное бюро расследований уже проводит обыски в офисе Concorde Capital. Дело связано с получением права на землю для того, чтобы построить коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе под Киевом.

Стоит заметить, что Goodlife Park построили еще в 2013 году. Площадь коттеджного городка составляет 40 гектаров. Он расположен в 12 километрах от Киева.

Напомним, ранее Мазепа критиковал высокую концентрацию государства в экономике Украины.

По его словам, такие условия являются станут большой преградой для развития нашей страны после завершения войны с Россией.

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Игорь Мазепа ГБР
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