Украина просит Сербию запретить деятельность возглавляемой Медведчуком организации - СМИ

Посольство Украины в Сербии направило официальный протест в Министерство иностранных дел страны. В нем просится прекратить деятельность представительства общественной организации "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание Danas.

По данным издания, протест был направлен еще 5 декабря 2023 года. В документе дипломаты обосновывают свое положение статьей 29 сербского закона о хозяйственных обществах.

Данный закон не разрешает использование названия страны в официальном наименовании юридического лица без разрешения соответствующего иностранного государства.

В то же время дипломаты объяснили, что ликвидация филиала общественной организации Виктора Медведчука уже находится в юридической плоскости, но этот вопрос имеет и политический аспект.

"Досадно констатировать, что продолжаются попытки отдельных политических сил реализовать антиукраинский сценарий, способствовать распространению грязных провокаций со стороны кума международного преступника Путина", - заявили украинские дипломаты.

Следует заметить, что Сербия и еще 140 стран осудили военную агрессию России против Украины. В частности, Сербия объявила РФ страной-агрессором.

При этом представитель "Другой Украины" Драган Станоевич, публично поддерживающий российскую агрессию, заявил, что учреждение его организации отвечает требованиям сербского законодательства.

Напомним, в 2023 году в Сербии было открыто представительство "Другая Украина", официальным основателем которого является кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, а юридическим представителем в Сербии является Драган Станоевич.

Кто такой Медведчук

Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но затем скрылся. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", защищавших "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она фигурантка нескольких громких дел.

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