ВСУ поразили танкер "теневого флота" РФ и два ключевых моста на юге
Силы обороны поразили танкер "теневого флота" России в Чёрном море, два автомобильных моста и ряд командных пунктов противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
По данным военных, удары были нанесены 16 июня и в ночь на 17 июня.
Поражен танкер теневого флота РФ
"В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306)", - говорится в сообщении.
Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.
Танкер используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах России в обход международных санкций. Его длина - 244,6 метра, валовая вместимость - 62 002 единицы. Степень повреждений уточняется.
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Удар по мостам на оккупированной территории
Также украинские военные нанесли удары по объектам, которые российские захватчики использовали для военной логистики и переброски сил.
В частности, были поражены:
- автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки;
- автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.
Другие цели Сил обороны
В районе Великой Новоселки Донецкой области украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.
Кроме того, были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками российских войск в районах:
- Каменского и Новопрокоповки Запорожской области;
- Иванополья и Комара в Донецкой области;
- Олешко в Херсонской области;
- Малеевки Днепропетровской области;
- Коровьяковки и Кучерова в Курской области РФ.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают систематически снижать возможности российской армии по ведению боевых действий против Украины.
Охота на танкеры "теневого флота" РФ
Напомним, Силы обороны и спецслужбы уже неоднократно наносили удары по судам так называемого "теневого флота" России, который используется для экспорта нефти в обход международных санкций.
В частности, недавно в Черном море был поражен танкер WEST Horizon. В Генштабе сообщили о повреждении винто-рулевой группы судна, из-за чего оно утратило способность самостоятельно двигаться.
Также ранее морские дроны СБУ Sea Baby атаковали в Чёрном море танкер Dashan, входивший в состав "теневого флота" РФ. Судно маскировало свою принадлежность, ходя под флагом Коморских островов.
До этого беспилотники Sea Baby поразили ещё два танкера российского "теневого флота" - Kairo и Virat. Оба судна направлялись в Новороссийск для погрузки.
В результате атаки танкеры были выведены из строя. Танкер Kairo пытались отбуксировать в Болгарию, однако впоследствии судно окончательно потерпело крушение.