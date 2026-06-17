ВСУ поразили танкер "теневого флота" РФ и два ключевых моста на юге

Силы обороны поразили танкер "теневого флота" России в Чёрном море, два автомобильных моста и ряд командных пунктов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают систематически снижать возможности российской армии по ведению боевых действий против Украины.

Кроме того, были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками российских войск в районах:

В районе Великой Новоселки Донецкой области украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

В частности, были поражены:

Также украинские военные нанесли удары по объектам, которые российские захватчики использовали для военной логистики и переброски сил.

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Танкер используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах России в обход международных санкций. Его длина - 244,6 метра, валовая вместимость - 62 002 единицы. Степень повреждений уточняется.

Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

"В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306)", - говорится в сообщении.

По данным военных, удары были нанесены 16 июня и в ночь на 17 июня.

Охота на танкеры "теневого флота" РФ

Напомним, Силы обороны и спецслужбы уже неоднократно наносили удары по судам так называемого "теневого флота" России, который используется для экспорта нефти в обход международных санкций.

В частности, недавно в Черном море был поражен танкер WEST Horizon. В Генштабе сообщили о повреждении винто-рулевой группы судна, из-за чего оно утратило способность самостоятельно двигаться.

Также ранее морские дроны СБУ Sea Baby атаковали в Чёрном море танкер Dashan, входивший в состав "теневого флота" РФ. Судно маскировало свою принадлежность, ходя под флагом Коморских островов.

До этого беспилотники Sea Baby поразили ещё два танкера российского "теневого флота" - Kairo и Virat. Оба судна направлялись в Новороссийск для погрузки.

В результате атаки танкеры были выведены из строя. Танкер Kairo пытались отбуксировать в Болгарию, однако впоследствии судно окончательно потерпело крушение.