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Украина ищет посредничество, чтобы освободить пленных защитников "Азовстали", - Зеленский

Киев, Пятница 19 января 2024 19:47
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Украина ищет посредничество, чтобы освободить пленных защитников "Азовстали", - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина пытается найти посредников для того, чтобы проводить обмены пленными с Россией. В частности, это касается освобождения защитников "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что сегодня, 19 января, провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Особенный акцент уделили благодарности Украины за посредничество ОАЭ в освобождении пленных воинов.

"Такая наша работа ни дня не прерывается - мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективное посредничество. И это касается всех наших пленных - и воинов, и гражданских, и защитников "Азовстали", и всех других наших украинских военных, защитников", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что процесс очень сложный и чувствительный. Но задание для Украины остается неизменным: нужно освободить всех наших людей из российского плена.

Последний обмен пленными

Напомним, в этом месяце Украина провела самый большой обмен пленными с Россией с начала полномасштабной войны. Всего удалось вернуть домой 230 украинских воинов.

Среди них были и защитники "Азовстали", которые обороняли Мариуполь от российских оккупантов в начале вторжения.

При этом среди всех военных, которых освободили из плена, не было солдат "Азова", которые также защищали Мариуполь. Их удерживают в плену еще с мая 2022 года.

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