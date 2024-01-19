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Россия может планировать большое наступление на лето 2024 года, - FT

Украина, Пятница 19 января 2024 14:11
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Россия может планировать большое наступление на лето 2024 года, - FT Фото: РФ может планировать большое наступление летом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может планировать большое наступление на фронте в Украине на лето 2024 года. Не исключена повторная попытка захвата Харькова или Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание со ссылкой на украинских силовиков пишет, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, по словам официальных лиц, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или Киева.

По оценке американской разведки, которую журналисты FT исследовали в декабре, конечная цель российского диктатора Владимира Путина в Украине остается неизменной. Кремлевский режим хочет захватить Украину и подчинить народ.

Как говорится в документе, это объясняет, почему Россия продолжает наступательные операции на востоке Украины на нескольких направлений, особенно в районе Авдеевки, а также возле Лимана и Купянска.

При этом один из западных чиновников в комментарии изданию сказал, что перспективы оперативного прорыва как со стороны РФ, так и со стороны Украины в 2024 году невелики.

Ситуация на фронте

Летом 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке нашей страны. ВСУ удалось освободить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Но главной цели - продвижение к Азовскому морю - не удалось достичь.

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собираются ресурсы для новых операций в 2024 году.

При этом руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что препятствием для наступательных операций на фронте для обеих сторон остается активное применение дронов. Также немаловажный фактор - это минные поля.

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