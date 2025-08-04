Атака на "шахедный" аэродром в России и дело об откатах на дронах: новости за выходные

В эти выходные под атакой дронов оказался российский аэродром, который, вероятно, использовался для запусков "Шахедов", а в Украине началось расследование громкого дела о коррупции при закупке дронов и средств РЭБ.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Дроны СБУ ударили по "шахедному" аэродрому

Дроны СБУ ночью 2 августа атаковали военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в России. С этого аэродрома оккупанты выпускают "Шахеды" по Украине.

Как отмечается, первой целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. Были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину.

После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.

Коррупция на закупках дронов и средств РЭБ

Напомним, что сегодня НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ.

Как уточнили в прокуратуре, на взятке был разоблачен действующий народный депутат Украины. РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что речь идет о нардепе Алексее Кузнецове.

Заметим, что нардепа Кузнецова уже сняли с руководства луганской ячейки "Слуги народа" и даже хотят исключить из партии.

Позже источники РБК-Украина назвали имя еще одного фигуранта дела. Им оказался бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай.

Подробнее о данном деле можно узнать в материале РБК-Украина.

Уже в воскресенье украинский президент Владимир Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела.

Протест против ТЦК и СП в Виннице

В пятницу, 1 августа, в Виннице работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.

Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями.

Утром в Национальной полиции уже прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы и объяснили, почему произошли столкновения.

Заметим, что РБК-Украина публиковало видео на которых видно, что происходило в Виннице во время протеста горожан. Известно, что пять человек были задержаны.

Заметим, что 3 августа в Николаевской области группа людей с битами напала на военных ТЦК.

Мужчины палками избили одного из военных ТЦК, и поэтому в целях самозащиты пришлось стрелять из травмата по ногам. Один из нападавших получил травму.

В МАГАТЭ сообщили о взрывах на Запорожской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали взрывы и дым, который поднимался на территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что взрывы и дым, вероятно, возникли из-за атаки на один из вспомогательных объектов станции.

ГУР получило данные о новейшем атомном подводном крейсере России

Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке России - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А".

В распоряжении ГУР в частности оказались:

поименные списки личного состава экипажа подводной лодки;

боевые инструкции для экипажа;

боевая схема корабля;

схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

предписания экипажа в каютах и кубриках;

инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

В Украине анонсировали пенсионную реформу

Во время заседания парламентского Комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов министр Соцполитики Денис Улютин заявил о желании изменить подходы к пенсионному обеспечению.

По его словам, министерство будет привлекать народных депутатов на ранних этапах разработки некоторых новых реформ.

Он также сообщил о желании в ближайшее время обновить социальные стандарты, в частности ввели базовую социальную помощь и провести реформу прожиточного минимума.

Воздушные силы получили нового командующего

Напомним, что в конце августа 2024 года президент Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил.

Временно исполнять обязанности командующего Воздушных сил главком ВСУ Александр Сырский назначил Анатолия Кривоножко. На этой должности он находился до 3 августа 2025 года.

А уже в воскресенье Кривоножко назначили на должность командующего. Примечательно, что это произошло в День Воздушных сил ВСУ. Больше об истории праздника - читайте в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также рассказывало, кто такой Анатолий Кривоножко.

Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота" России

Зеленский отметил, что Украина будет синхронизировать все эти пакеты со странами-партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций.

По его словам, Украина подготовила три санкционных пакета и первый уже применен. Он касается капитанов российского "теневого" флота.