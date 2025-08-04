Атака на "шахедный" аэродром в России и дело об откатах на дронах: новости за выходные
В эти выходные под атакой дронов оказался российский аэродром, который, вероятно, использовался для запусков "Шахедов", а в Украине началось расследование громкого дела о коррупции при закупке дронов и средств РЭБ.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Дроны СБУ ударили по "шахедному" аэродрому
Дроны СБУ ночью 2 августа атаковали военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в России. С этого аэродрома оккупанты выпускают "Шахеды" по Украине.
Как отмечается, первой целью дальнобойных дронов этой ночью стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. Были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину.
После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар.
Коррупция на закупках дронов и средств РЭБ
Напомним, что сегодня НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ.
Как уточнили в прокуратуре, на взятке был разоблачен действующий народный депутат Украины. РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что речь идет о нардепе Алексее Кузнецове.
Заметим, что нардепа Кузнецова уже сняли с руководства луганской ячейки "Слуги народа" и даже хотят исключить из партии.
Позже источники РБК-Украина назвали имя еще одного фигуранта дела. Им оказался бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай.
Подробнее о данном деле можно узнать в материале РБК-Украина.
Уже в воскресенье украинский президент Владимир Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела.
Протест против ТЦК и СП в Виннице
В пятницу, 1 августа, в Виннице работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.
Впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.
Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями.
Утром в Национальной полиции уже прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы и объяснили, почему произошли столкновения.
Заметим, что РБК-Украина публиковало видео на которых видно, что происходило в Виннице во время протеста горожан. Известно, что пять человек были задержаны.
Заметим, что 3 августа в Николаевской области группа людей с битами напала на военных ТЦК.
Мужчины палками избили одного из военных ТЦК, и поэтому в целях самозащиты пришлось стрелять из травмата по ногам. Один из нападавших получил травму.
В МАГАТЭ сообщили о взрывах на Запорожской АЭС
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии зафиксировали взрывы и дым, который поднимался на территории вокруг Запорожской атомной электростанции.
Отмечается, что взрывы и дым, вероятно, возникли из-за атаки на один из вспомогательных объектов станции.
ГУР получило данные о новейшем атомном подводном крейсере России
Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке России - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А".
В распоряжении ГУР в частности оказались:
- поименные списки личного состава экипажа подводной лодки;
- боевые инструкции для экипажа;
- боевая схема корабля;
- схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;
- предписания экипажа в каютах и кубриках;
- инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;
- инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.
В Украине анонсировали пенсионную реформу
Во время заседания парламентского Комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов министр Соцполитики Денис Улютин заявил о желании изменить подходы к пенсионному обеспечению.
По его словам, министерство будет привлекать народных депутатов на ранних этапах разработки некоторых новых реформ.
Он также сообщил о желании в ближайшее время обновить социальные стандарты, в частности ввели базовую социальную помощь и провести реформу прожиточного минимума.
Воздушные силы получили нового командующего
Напомним, что в конце августа 2024 года президент Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил.
Временно исполнять обязанности командующего Воздушных сил главком ВСУ Александр Сырский назначил Анатолия Кривоножко. На этой должности он находился до 3 августа 2025 года.
А уже в воскресенье Кривоножко назначили на должность командующего. Примечательно, что это произошло в День Воздушных сил ВСУ. Больше об истории праздника - читайте в материале РБК-Украина.
РБК-Украина также рассказывало, кто такой Анатолий Кривоножко.
Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота" России
Зеленский отметил, что Украина будет синхронизировать все эти пакеты со странами-партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций.
По его словам, Украина подготовила три санкционных пакета и первый уже применен. Он касается капитанов российского "теневого" флота.