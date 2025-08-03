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Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил

Киев, Воскресенье 03 августа 2025 16:54
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Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил Фото: Анатолий Кривоножко, новый командующий Воздушных сил (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил ВСУ. До этого он руководил Воздушным командованием "Центр", которое отвечает за защиту неба над Киевом.

РБК-Украина рассказывает, что известно о новом командующем Воздушных сил, который получил звание Героя Украины.

До назначения командующим Воздушными силами

Анатолий Кривоножко родился 23 июля 1965 года. В 2006-2008 годах возглавлял 114-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Ивано-Франковске. После этого занял должность заместителя командующего Воздушных сил ВСУ.

Кривоножко принимал непосредственное участие в отражении российской агрессии: от антитеррористической операции и ООС - до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В 2015 году Кривоножко возглавил воздушное командование "Центр", которое отвечает за противовоздушную оборону стратегически важных регионов. Среди ключевых объектов - Киев, Чернобыльская АЭС, важные транспортные узлы и военная инфраструктура в северных, северо-восточных и центральных областях Украины.

На этой должности он находился до назначения командующим Воздушными силами.

"Золотая звезда" и звание Героя

В сентябре 2023 года президент Зеленский вручил Кривоножко звание Героя Украины и "Золотую звезду". Награждение состоялось во время торжеств ко Дню независимости Украины.

Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника &quot;Центра&quot; до Героя и командующего Воздушных сил

Фото: Зеленский назначил Кривоножко командующим ПС (t.me/kpszsu)

Как отмечали в Офисе президента, звание Героя Украины Кривоножко получил за умелое командование, благодаря которому в пределах зоны ответственности "Центра" было уничтожено более 1160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одну надводную цель.

"Сложность была в том, что война началась на всех позициях одновременно, еще и огромным количеством ударов из разных видов вооружения. Зенитные ракетные войска и авиация постоянно маневрировали, благодаря чему и выжила система ПВО. Для понимания: за сутки было по 5-6 авиационных ударов, между ударами 2-3 часа перерывов, активизация атак в 3-4 часа ночи, - и так круглосуточно", - вспоминал Кривоножко в 2023 году.

Командование Воздушными силами

В конце августа 2024 года президент Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами. Увольнению предшествовала катастрофа истребителя F-16, в которой погиб опытный летчик Алексей Месь.

Временно исполнять обязанности командующего Воздушных сил главком ВСУ Александр Сырский назначил Кривоножко. На этой должности он находился до 3 августа 2025 года.

"Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - сообщил сегодня президент в своем Telegram-канале.

Напомним, назначение Кривоножко на должность командующего состоялось в День Воздушных сил ВСУ. Больше об истории праздника - читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались данные из открытых источников, а также публикации Офиса президента Украины и Генерального штаба ВСУ.

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