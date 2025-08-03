ГУР получило секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере России
Украинские разведчики получили секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере России. Атомная субмарина носит название "Князь Пожарский".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.
Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке России - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А". В распоряжении ГУР оказались:
- поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;
- боевые инструкции для экипажа;
- боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;
- предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;
- инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.
Также разведчики получили выписки из книги корабельных расписаний, которая регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.
Фото: ГУР получило данные о новейшей лодке РФ (t.me/DIUkraine)
Что еще известно о "Князе Пожарском"
Как пояснили в ГУР, подводные лодки проекта 955А "Борей-А" - один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Эти субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.
Подводная лодка стратегического назначения "Князь Пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ России только 24 июля 2025 года.
Постоянное место базирования субмарины - Гаджиево, Мурманская область.
Принимал "Князя Пожарского" на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин.
"Добытая разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора России", - добавляют в ГУР.
Уничтожение крейсера "Москва"
Напомним, в апреле 2022 года Вооруженные силы Украины потопили российский крейсер "Москва". Он был флагманом Черноморского флота РФ. Это считается одной из главных побед Украины с начала полномасштабной войны.
Как известно, крейсер был атакован ракетами "Нептун" украинского производства. Корабль сначала был подбит, там возник пожар. Однако россиянам все же не удалось спасти "Москву", экипаж также пошел на дно.
Подробнее об операции ВСУ и затоплении российского крейсера - читайте в материале РБК-Украина.