ГУР получило секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке России - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А". В распоряжении ГУР оказались:

поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

боевые инструкции для экипажа;

боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

Также разведчики получили выписки из книги корабельных расписаний, которая регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

Фото: ГУР получило данные о новейшей лодке РФ (t.me/DIUkraine)

Что еще известно о "Князе Пожарском"

Как пояснили в ГУР, подводные лодки проекта 955А "Борей-А" - один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Эти субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.

Подводная лодка стратегического назначения "Князь Пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота ВМФ России только 24 июля 2025 года.

Постоянное место базирования субмарины - Гаджиево, Мурманская область.

Принимал "Князя Пожарского" на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин.

"Добытая разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора России", - добавляют в ГУР.