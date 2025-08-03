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В МАГАТЭ сообщили о взрывах и задымлении на Запорожской АЭС

Воскресенье 03 августа 2025 01:45
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В МАГАТЭ сообщили о взрывах и задымлении на Запорожской АЭС Фото: возле Запорожской АЭС были слышны взрывы и произошло задымление (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы и дым, поднимавшийся на территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Отмечается, что взрывы и дым, вероятно, возникли из-за атаки на один из вспомогательных объектов станции.

На ЗАЭС команде МАГАТЭ сообщили, что этот объект обстреляли артиллерией и атаковали дронами с 9.00 в субботу, 2 августа, - примерно в то же время, когда сотрудники Агентства слышали звуки боевых действий.

"Вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от внешнего периметра площадки ЗАЭС, и днем команда МАГАТЭ все еще могла видеть дым в том направлении", - говорится в отчете.

В ведомстве отметили, что это последний инцидент в череде подобных случаев за последние недели и месяцы, которые еще больше подчеркивают потенциальные угрозы ядерной безопасности во время военного конфликта на территории ЗАЭС.

"Любая атака вблизи атомной электростанции - независимо от запланированной цели - представляет потенциальные риски для ядерной безопасности и должна быть недопустимой. Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности возле ядерных объектов, чтобы избежать дальнейшей угрозы ядерной аварии", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Инциденты на Запорожской АЭС

Российские захватчики оккупировали Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Позже на территории станции и в технических помещениях оккупанты разместили большое количество оружия и техники.

В конце 2022 года все реакторы станции были переведены в состояние холодной остановки. В настоящий момент АЭС не вырабатывает электроэнергию.

Однако на территории станции и прилегающей к ней территории регулярно происходят инциденты с пожарами, пролетами дронов над колпаками реакторов и обесточиванием линий электропередач, питающих собственные нужды ядерного объекта.

Так, 19 июля в районе ЗАЭС произошло задымление из-за лесного пожара.

29 июля в сети появилась информация о якобы превышении радиационного фона в Запорожской области после разворота ветра со стороны электростанции.

Однако в МВД Украины опровергли превышение радиационного фона.

Специалисты МАГАТЭ также не зафиксировали превышения фона на территории ЗАЭС.

В ночь на 13 июля миссия МАГАТЭ зафиксировала сотни выстрелов в районе блоков ЗАЭС. Возле реакторов было найдено много гильз.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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