В МАГАТЭ сообщили о взрывах и задымлении на Запорожской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы и дым, поднимавшийся на территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ .

Отмечается, что взрывы и дым, вероятно, возникли из-за атаки на один из вспомогательных объектов станции.

На ЗАЭС команде МАГАТЭ сообщили, что этот объект обстреляли артиллерией и атаковали дронами с 9.00 в субботу, 2 августа, - примерно в то же время, когда сотрудники Агентства слышали звуки боевых действий.

"Вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от внешнего периметра площадки ЗАЭС, и днем команда МАГАТЭ все еще могла видеть дым в том направлении", - говорится в отчете.

В ведомстве отметили, что это последний инцидент в череде подобных случаев за последние недели и месяцы, которые еще больше подчеркивают потенциальные угрозы ядерной безопасности во время военного конфликта на территории ЗАЭС.

"Любая атака вблизи атомной электростанции - независимо от запланированной цели - представляет потенциальные риски для ядерной безопасности и должна быть недопустимой. Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности возле ядерных объектов, чтобы избежать дальнейшей угрозы ядерной аварии", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.