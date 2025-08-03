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Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами

Киев, Воскресенье 03 августа 2025 08:46
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Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской РГА. Также уволен Андрей Юрченко, который занимал должность начальника Рубежанской городской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения президента №98 и №99.

Сергей Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию с 25 октября 2019 года по 7 марта 2023 года. После увольнения он был главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Как известно, 2 августа правительство согласовало увольнение Сергея Гайдая из Мукачевской РГА и направило проект Владимиру Зеленскому.

Также своим распоряжением президент уволил Андрея Юрченко с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области.

Глава Луганской ОВА Алексей Харченко отреагировал на увольнение Юрченко. Он отметил, что дал поручение об отстранении чиновника после информации о возможной причастности Юрченко к коррупционным схемам при закупке средств РЭБ и FPV-дронов.

Махинации с дронами и РЭБ

Напомним, накануне НАБУ и САП заявили о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось дельцам.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что командующий Национальной гвардии отстранил от должностей фигурантов дела. В отношении этого начали служебное расследование.

По данным источников РБК-Украина, в деле также фигурирует экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 2 августа Кабмин срочно согласовал его увольнение. Что известно о Гайдае - в материале РБК-Украина.

Кроме того, к делу также причастен действующий народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов из Луганской области. Членство Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановили на время расследования.

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Владимир Зеленский Коррупция НАБУ
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