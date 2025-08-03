В Украине анонсировали пенсионную реформу: что предлагает новый министр соцполитики

Об этом заявил министр Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства .

Во время заседания парламентского Комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов чиновник заявил о желании изменить подходы к пенсионному обеспечению.

По его словам, министерство будет привлекать народных депутатов на ранних этапах разработки таких реформ:

Солидарная пенсионная система: гарантированные выплаты по достижению возраста, прямая связь между взносами ЕСВ, их продолжительностью и размером пенсии.

Трансформация специальных пенсий в профессиональные, а именно оплата с учетом трех факторов - базовая выплата, вариативная пенсионная составляющая и профессиональная - из разных источников финансирования

Введение обязательной накопительной системы.

Он также сообщил о желании в ближайшее время обновить социальные стандарты, в частности ввели базовую социальную помощь и провести реформу прожиточного минимума.

Уютин также сообщил о планах, которые зависят от министерства, не от парламента. Он отметил, что вскоре начнется работа над запуском "единого окна" для ВПЛ, где можно будет получить помощь и поддержку от момента эвакуации до интеграции в новую общину