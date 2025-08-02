Кузнецова сняли с луганской ячейки "Слуги народа" и хотят исключить из партии

Нардепа Алексея Кузнецова сняли с руководства луганской ячейки "Слуги народа" и хотят исключить из партии. Причиной стало дело о коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политической партии "Слуга народа" в Telegram.

"В связи с уголовным производством в отношении народного депутата Алексея Кузнецова, политическая партия "Слуга народа" приняла решение отстранить его от руководства областной организацией партии", - говорится в заявлении.

Также там добавили, что дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении Кузнецова из партии.

"Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде. Для партии принципиальным является то, что ответственность за коррупционные действия должны нести все, независимо от должности, статуса или политической силы", - заявили в "Слуге народа".

Кроме того, в СН отметили, что поддерживают работу НАБУ и САП в борьбе с коррупцией.