Кузнецова сняли с луганской ячейки "Слуги народа" и хотят исключить из партии
Нардепа Алексея Кузнецова сняли с руководства луганской ячейки "Слуги народа" и хотят исключить из партии. Причиной стало дело о коррупции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политической партии "Слуга народа" в Telegram.
"В связи с уголовным производством в отношении народного депутата Алексея Кузнецова, политическая партия "Слуга народа" приняла решение отстранить его от руководства областной организацией партии", - говорится в заявлении.
Также там добавили, что дисциплинарная комиссия уже рассматривает вопрос об исключении Кузнецова из партии.
"Ожидаем честного и объективного рассмотрения дела в суде. Для партии принципиальным является то, что ответственность за коррупционные действия должны нести все, независимо от должности, статуса или политической силы", - заявили в "Слуге народа".
Кроме того, в СН отметили, что поддерживают работу НАБУ и САП в борьбе с коррупцией.
Что предшествовало
Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.
"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - рассказали в САП.
Также там уточнили, что на взятке были разоблачены действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, и военнослужащие Нацгвардии.
Впоследствии стало известно, что речь идет о нардепе Алексее Кузнецове. Кроме того, позже в САП уточнили, что речь идет и о бывшем главе Луганской ОГА. По данным источников РБК-Украина, имеется в виду Сергей Гайдай.