Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский
Украина получила дополнительные ракеты к Patriot, комплексы Crotale и ракеты AIM. Кроме того, партнеры выделят адресные пакеты поддержки для украинских регионов, энергетики и производства дронов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
По словам главы государства, во время саммита Коалиции желающих в Киеве удалось добиться важных договоренностей по защите украинского неба.
"Мы получили - не буду говорить, от какого из государств - подтверждение передачи нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. И также мы получили ракеты AIM. Это для нас очень важные ракеты, мы используем их, чтобы сбивать ракеты врага", - отметил Зеленский.
Также президент подтвердил поступление дополнительной партии боеприпасов для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"Ну и, если честно, также не буду говорить от какой страны, еще немного зашло ракет в Patriot. Сколько - не могу сказать, но немного. Надо больше", - отметил глава государства.
Помощь регионам и энергетические пакеты
Помимо усиления ПВО, по итогам саммита партнеры объявили о новых пакетах поддержки для конкретных областей и секторов экономики.
"От Бельгии получили, от Дании - у них там Николаевское направление. Эстония поддерживает Житомир", - сообщил Зеленский.
По его словам, участники Коалиции желающих также поддержали несколько ветеранских проектов, а Бельгия и Германия объявили отдельно о предоставлении стране энергетических пакетов.
Глава государства добавил, что Швеция предоставляет серьезный пакет финансирования на производство украинских беспилотников.
Напомним, премьер-министр Британии Энди Бернхэм заявил, что в сентябре отправится в США для того, чтобы убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине доступ к части запасов ракет-перехватчиков Patriot в преддверии зимы.
Кроме того, руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, кроме нехватки ракет в Patriot, Силам обороны Украины не хватает ракет к наземным и авиационным платформам ПВО.