В деле о дронах и РЭБ фигурирует экс-глава Луганской ОВА Гайдай, - источники
В громком деле НАБУ и САП о коррупции при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы фигурирует экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры и источники.
НАБУ и САП разоблачили, что в состав организованной группы входили:
- народный депутат Украины IX созыва,
- бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций,
- начальник городской военной администрации,
- руководитель воинской части Национальной гвардии Украины,
- бенефициар предприятия и директор компании - поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Заметим, что по данным источников РБК-Украина одним из фигурантов дела является Сергей Гайдай.
К тому же именно он был главой Луганской областной военной администрации с 25 октября 2019 года по 7 марта 2023 года. А с 2024 года Гайдай возглавляет Мукачевскую районную военную администрацию.
По данным следствия, в течение 2024-2025 годов участники организованной группы наладили схему системного завладения бюджетными средствами, выделенными органами местного самоуправления на нужды сил обороны, а также получения и предоставления неправомерной выгоды в особо крупных размерах.
Как установили НАБУ и САП, одна из схем реализовывалась при заключении государственного контракта на поставку систем радиоэлектронной борьбы.
За заключение договора о закупке продукции по заведомо завышенной цене участники организованной группы получили неправомерную выгоду в размере 30 % от суммы контракта.
Разоблачена схема обогащения при закупке FPV-дронов
Как оказалось, военная часть заключила государственный контракт на сумму почти 10 млн грн с предприятием, которое поставило продукцию по стоимости завышенной на около 80 тысяч долларов.
После выполнения контракта должностные лица предприятия передали участникам преступной группы их "откат".
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке дронов и средств РЭБ.
Как уточнили в прокуратуре, на взятке был разоблачен действующий народный депутат Украины. РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало, что речь идет о нардепе Алексее Кузнецове.
Известно, что по состоянию на сейчас задержаны 4 человека. Подробнее о данном деле можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уже отреагировал на данный скандал.