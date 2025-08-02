В Виннице произошли беспорядки на протесте из-за недовольства ТЦК (видео)

Фото: в Виннице возник конфликт между активистами, ТЦК и правоохранителями (facebook com CherkasyTCK)

В Виннице произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые пришли "освобождать" мужчин, которых ТЦК и СП удерживает на центральном стадионе "Локомотив".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.