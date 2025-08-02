ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Виннице произошли беспорядки на протесте из-за недовольства ТЦК (видео)

Винница, Суббота 02 августа 2025 00:42
UA EN RU
В Виннице произошли беспорядки на протесте из-за недовольства ТЦК (видео) Фото: в Виннице возник конфликт между активистами, ТЦК и правоохранителями (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Валерий Савицкий

В Виннице произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые пришли "освобождать" мужчин, которых ТЦК и СП удерживает на центральном стадионе "Локомотив".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Отмечается, что на место инцидента возле центрального стадиона "Локомотив" прибыли около десяти экипажей Нацполиции. Присутствующие выломали двери.

Около 23:30 в ход пошли перцовые баллончики. Начались первые задержания.

Около полуночи полицейские попросили всех разойтись и не нарушать комендантский час.

В 00:10 активисты начали петь гимн Украины. Правоохранители пригрозили задержаниями за нарушение комендантского часа.

В 00:34 полиция предложила подвезти людей, которые проживают далеко и не могут добраться домой самостоятельно.

Отметим, что осенью прошлого года и весной текущего, в СМИ и соцсетях сообщалось о неоднократных фактах силового задержания военнообязанных мужчин, и их доставку и содержание на винницком стадионе "Локомотив".

Инциденты с участием ТЦК и СП

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. В СМИ регулярно встречаются случаи силового задержания и доставки мужчин призывного возраста с нарушением мобилизационных процедур.

В мае на пункте сбора в Винницком ТЦК и СП был избит мужчина. Начато служебное расследование.

14 июля в Николаеве работники районного ТЦК и СП, вероятно, превысили свои служебные полномочия и избили мужчину призывного возраста, который находится в розыске.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация в Украине не должна быть шоком для людей. По его мнению, эти структуры должны измениться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК
Новости
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому