Воздушные силы получили нового командующего: кого назначил Зеленский

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко стал командующим Воздушных сил ВСУ. Он почти год исполнял обязанности командующего после увольнения Николая Олещука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: ВСУ, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, решение о назначении Кривоножко командующим он принял сегодня.

Кто такой Анатолий Кривоножко

С 2015 года Кривоножко возглавлял Воздушное командование "Центр". На этой должности после полномасштабного вторжения РФ получил от Зеленского орден "Золотая звезда" и звание Героя Украины.

С 30 августа 2024 года Кривоножко исполнял обязанности командующего Воздушных сил. Временно исполнять обязанности его назначил главком ВСУ Александр Сырский после того, как Зеленский уволил с должности командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Увольнение Олещука президент объяснял необходимостью усиливать Воздушные силы и "беречь людей, личный состав и всех воинов". Этому решению предшествовала трагическая катастрофа истребителя F-16.

Символично, что назначение командующего состоялось в День Воздушных сил ВСУ. Праздник был установлен в 2007 году, чтобы почтить всех защитников украинского неба. Подробнее об истории праздника и о том, как поздравлять военных, - в материале РБК-Украина.