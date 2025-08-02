ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В полиции прокомментировали ночной конфликт жителей с ТЦК в Виннице

Винница, Суббота 02 августа 2025 08:00
UA EN RU
В полиции прокомментировали ночной конфликт жителей с ТЦК в Виннице Фото: правоохранители озвучили свою версию беспорядков против ТЦК и СП в Виннице (umdpl info)
Автор: Валерий Савицкий

В Национальной полиции прокомментировали ночную акцию протеста жителей Винницы против ТЦК и СП, которая сопровождалась столкновениями с правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Винницкой области.

Правоохранители отметили, что военнослужащие ТЦК во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации, обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Позже группа людей, в частности представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и, требуя отпустить мужчину, спровоцировали конфликт с военнослужащими.

"К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Протест против ТЦК и СП в Виннице

Утром 1 августа в Виннице работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Однако впоследствии к стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и потребовали отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора.

Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи возникли столкновения с правоохранителями.

Добавим, что на днях в Николаеве мужчина убегал от патруля ТЦК и СП и погиб, прыгнув с моста.

А на прошлой неделе люди напали на автобус ТЦК в Полтаве, в результате чего часть мобилизованных сбежала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница ТЦК
Новости
Трамп не исключил переговоров с Путиным до завершения "дедлайна"
Трамп не исключил переговоров с Путиным до завершения "дедлайна"
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому